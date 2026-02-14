美37議員致函立院 關切國防特別預算

美國卅七名跨黨派聯邦參、眾議員十二日聯名致函立法院長韓國瑜等台灣朝野領袖，關切立院可能只批准部分加強台灣國防的預算，並盼台灣朝野支持足以因應當前形勢、展現台灣自我防衛意志的經費。

此信由共和黨聯邦參議員里基茨、民主黨聯邦參議員庫恩斯及共和黨聯邦眾議員金映玉、民主黨聯邦眾議員貝拉等人，致函韓國瑜、民進黨立院黨團總召柯建銘及國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌。

該信寫道，中國大陸對台構成的威脅空前嚴重。大陸國家主席習近平正集中國家力量中的每個要素控制台灣，他希望透過非法、脅迫、侵略性和欺騙性行動削弱台灣的抵抗意志，以遂行目標。

信件內容說，北京上述措施包含定期在台灣防空識別區（ＡＤＩＺ）內活動、增加穿越台海中線次數、騷擾漁船和切斷海底電纜。習近平也願動用軍力遂行目標，共軍前年十月、去年四月及十二月大規模演習，展示對封鎖或入侵台灣的準備，即為實證。

對愈趨惡化的威脅環境，美台均須採取更多措施遏止大陸侵略行為。美方須解決對台武器交付的嚴重積壓問題；「我們承諾持續與台灣合作，以確保台灣更快獲得所需能力」。

信件指出，肯定台灣在強化軍事戰備、後備力量及不對稱防禦能力取得重要進展，但擔心一旦台灣國防支出未能大幅增至賴總統國防特別預算反映出的水準，那上述進展仍不足夠；盼台灣朝野支持強力、為期多年的國防特別預算，與足以因應當前情勢，並清楚展現台灣自衛意志的年度經費。

立法院人士指出，國際處目前未收到正式的文件，收到後會轉知各黨團，看如何處理。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，中華民國國民支持國防，但拒絕空白授權、黑箱作業。

民眾黨立院黨團說，支持合理國防預算，也理解美議員對台灣安全重視，但民主真諦切勿因外部關切忽略程序正義與正當性。