罕見協定 學者：滿足川普「使用者付費」堅持

台美昨簽署對等貿易協定，文本中提及「國防支出至少占ＧＤＰ百分之三」。中經院區域發展研究中心主任劉大年說，在貿易協定文本中放入國防支出很罕見，但美國總統川普選舉就喊出要百分之十，雖然最後下修，但這項內容就是在滿足川普對「使用者付費」的堅持。

劉大年說，過去一般貿易協定中沒有看過放入國防支出，但川普認為使用者要付費，不僅曾抱怨過日、韓、歐盟防衛經費分攤太少，也批評過台灣國防支出占ＧＤＰ比率太低，因此川普在競選時曾喊出國防支出要占百分之十，雖然後來改口至百分之五，但現在則降到文本載明的百分之三。

劉大年說，台灣去年國防支出達ＧＤＰ百分之二點多，今年也已達百分之三，雖比百分之十、百分之五少很多，但台灣國防支出不可避免一定會成長。他認為，貿易協定中加上國防支出，若未來台灣表現不如川普預期，恐隨時拿這條來修理甚至報復台灣，比如加徵關稅。

此外，從陳水扁時代開始的廿多年來，美方總將「國防預算占ＧＤＰ的百分之三」的數字加諸於我政府，強調如此的投資規模才算是「展現自我防衛的決心」。此一占比在二○○八年（陳水扁執政末期）、二○○九年（馬英九執政初期）曾短暫達到，但此後十多年都未再觸及。

蔡政府從二○一九至二○二三年整體國防預算從三八一五億元增至五八○三億元，ＧＤＰ占比自百分之二增至百分之二點五。直到賴政府二○二六年將退輔會、海巡署等預算納入，國防支出比率才重返百分之三以上。