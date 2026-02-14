聽新聞
美中談判拖慢我進度 去年8月原有機會定案

聯合報／ 記者黃婉婷陳熙文張文馨／台北報導

耗時十個月，台美簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）與對等貿易協定（ＡＲＴ），率領談判團隊的行政院副院長鄭麗君昨在華府表示，台灣輸美平均關稅降到百分之十二點三三，將衝擊極小化；過去台灣因未與美簽署自由貿易協定（ＦＴＡ），因而落後競爭國的差距，「這一次其實是弭平的」，取得與競爭國公平競爭的立足點，這是談判最重要的成果。

這十個月來，美國對台灣施加的對等關稅從百分之三十二的高開局面，調整到百分之二十，最終適用百分之十五且不疊加。

據了解，我方觀察到隨著美中關係發展、地緣政治變化，以及川普注意力轉移，加上美國同時與全世界多國展開貿易談判，台美貿易談判進度屢有放緩，原本去年八月有機會定案，美中貿易談判川習互動提升後，我方感受到進度落差。

鄭麗君昨在華府記者會後簡短表示，此次台美貿易談判是以台美貿易暨投資架構協定（ＴＩＦＡ）為平台，加上先前的台美二十一世紀貿易倡議聚焦貿易規範；過去十個月來的談判聚焦台美長年議題，涵蓋貿易倡議第二階段的內容。

知情人士分析，事後來看，台北和華府提早開始磋商先進貿易往來模式，當川普政府拋出對等關稅，要求解決貿易逆差的問題時，台美談判已有基礎。

