立院推估 3月12日排案審查相關文件

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷／台北報導

台美簽署對等貿易協定（ＡＲＴ），行政院長卓榮泰指出，國際條約是基於各自國家共同利益所簽訂的合約，若有任何變動將造成風險，期待國會也能有這樣的國際共識。率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君指出，美方同意循國內行政程序，在聯邦公報載明後就談判內容先行生效，盼不分黨派共同支持。

鄭麗君預計十五日回國，政院擬在春節連假期間作業，彙整台美對等貿易協定及投資合作備忘錄（MOU）相關文件，並提出影響評估，經行政院會通過後，函送立法院審議。據立院人士推估，行政院春節後最快於二月廿六日開院會，若當天下班前送至立院，立院最快可於三月六日院會一讀付委，並在三月十一日立院召委選舉完隔天，三月十二日由外交與財政、經濟聯席委員會排案審查。

根據「條約締結法」第八條，條約案經簽署後，行政院經貿談判辦公室應於卅日內報請行政院，再核轉立法院審議；若台美貿易協定通過立法院審議，或有修正，根據條約締結法第十條，應退回主辦機關與締約對方重新談判，未獲立法院審議通過者，主辦機關應即通知締約對方。

卓榮泰指出，國際條約是基於各自國家共同利益所簽訂的合約，締約後的審議也應該是「完整內容」，若有任何的變動將造成風險，期待國會也能有這樣的國際共識。

卓榮泰提到，農曆年後，賴總統將邀集五院院長茶敘，他會向立法院長韓國瑜提出強烈要求，希望就談判結果、協定、投資備忘錄和總預算及軍購特別條例，一併拜託立法院協助。

貿易協定 卓榮泰 鄭麗君 韓國瑜 總預算 立法院

