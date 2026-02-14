在野質疑 投資19兆卻只換到15%關稅

台美對等貿易協定已簽署，政院將併同日前簽署的台美投資備忘錄（MOU）送至立法院審議。國民黨立院黨團表示，賴政府事前黑箱、事後也沒有提出產業衝擊報告，立法院絕對會嚴審協定；民眾黨立院黨團表示，台灣人均負擔金額在台日韓中最高，拿這麼多去換百分之十五的關稅調降划不划算？將請政院說明清楚。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，整個台灣經濟像在拆盲盒，國民黨團將要求行政院說明，是否已針對產業進行全面性經濟衝擊影響評估，另外還會詢問政院是否願意召開全產業公聽會，並要求行政院提出完整且可執行的產業應對配套措施。

國民黨立委賴士葆表示，行政院趕快送來，立法院會很快審查，不會有耽擱，過程中會透過黨團協商聽外界聲音，並納入專家、學者、業者的看法。賴士葆質疑，去年我國出口美國約二千億美元，關稅確定十五％比原先「廿％+N」省下五％，等於省一百億美元，但我方對美投資卻付出多少代價？將請政院說清楚。

民眾黨立委洪毓祥表示，經計算企業對美投資二五○○億美元、台灣政府信保二五○○億美元、貿易協定文本採購八四八億美元，再加上一點二五兆元軍購案，台灣總共對美投資折合新台幣約十九兆元，拿這麼多去換百分之十五的關稅調降，划不划算？

洪毓祥說，若與日、韓、歐盟對比，同樣是百分之十五稅率，但台灣人均負擔金額是二萬七二○○美元，日本是五○一四美元，韓國七九六九美元，歐盟三一一八美元，台灣人均負擔最高，要求民進黨政府說明財政負擔與對台灣產業排擠效應。

民進黨立委吳思瑤表示，未來在國會批准的過程之前，立院一開議就已安排卓榮泰率領內閣向國會專案報告，有任何的疑惑都可以透過質詢對話，呼籲在野黨莫再拖延，把握當前台美關係的良好契機。