代價高昂 學者：美對台最不對等

台美昨簽署對等貿易協定，政治大學外交系教授黃奎博質疑，這次談判是民進黨政府閉門造車談出的結果，事前少有公聽會及專業的產業影響評估，對談判結果報喜不報憂。

對於政府稱此次為台美對等貿易協定，專家反諷：「川普對全世界國家談判沒有是對等的，此次對台灣更不對等」，因為其他國家投資金額無論高或低，都不是核心產業，但川普要求台灣半導體前進美國投資，含金量絕對是非常高，這是其他國家沒有付出的代價。

黃奎博說，這次談判行政院先不與立法院好好溝通協調，看似想橫柴入灶，目前美方公布的文本只能看到摘要，我方強調有兩千多項免稅，但美方卻是說台灣有百分之九十九的工業、農業品項降稅，敘事方法不同、訊息不對稱，民進黨政府報喜不報憂。

中經院區域發展研究中心主任劉大年說，台美經貿的關係深化是必然的趨勢，從近年出口便可看出，對美出口幾乎翻倍至三成，相反的，對中國大陸出口占比從高峰的百分之八十降到二十八，去年美國已成為台灣最大投資目的國，對東協的投資總額也超過了對中國大陸投資，但中國大陸仍是台灣最重要市場之一，占比仍有三成。因此台灣要思考的是不能顧此失彼，強化與美關係，不等於徹底與中國大陸斷聯。

不具名專家則質疑，此次談判政府說宣布十五％不疊加很成功，但台灣要付出的市場開放代價，卻像擠牙膏一直不願講，如今很多項目必須市場開放，「這樣還能宣稱是成功的談判結果嗎？」也讓很多業者措施不及。至於政府宣稱有二○七二項豁免關稅，很多項目恐怕是美國自己不生產項目。

學者表示，雖然市場開放沒有像自由貿易協定會這麼全面，但美國挑的都是台灣高稅率或是美國具有競爭力項目，會經歷很大自由化衝擊，而且一旦開放，要防止未來會有一些國家「搭便車」轉從美國進口。

另有專家批評，美國要求台灣最核心產業赴美投資，「對台談判最不對等」；至於台灣此次對美開放項目，未來台灣爭取進入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等區域貿易協定，其他國家可能要求比照，降低台灣談判籌碼。