新聞眼／避重就輕 政府只剩1杯珍奶可說嘴

聯合報／ 本報記者陳洛薇
台美正式完成對等貿易協定簽署，賴清德總統（左二）、行政院長卓榮泰（左）、副總統蕭美琴（右二）、總統府秘書長潘孟安（右）共同舉行記者會。記者許正宏／攝影
台美正式完成對等貿易協定簽署，賴清德總統（左二）、行政院長卓榮泰（左）、副總統蕭美琴（右二）、總統府秘書長潘孟安（右）共同舉行記者會。記者許正宏／攝影

台美對等貿易協定定案，賴政府總動員，賴總統召開國安會議及記者會「報喜訊」，稱協定為產業打通任督二脈布局全球，政院和各部會跟進宣傳談判成功，除了「正面表列」，對於先前「台灣模式」宣稱的大投資，以及四○％半導體產能移往美國的影響，略過不表。

行政院秘書長張惇涵在政院記者會高舉桌上的珍珠奶茶說，二六一項農產品包括茶葉、樹薯粉（珍珠奶茶原料）銷美零關稅，「今天各位桌上這杯珍珠奶茶，就是談判辛苦成果的縮影。」扁政府時期國防部爭取軍購特別預算，宣傳「每人每天少喝一杯卅元的珍珠奶茶，就有足夠經費採購先進武器保衛國家。」如今，台灣珍奶再度上陣，成為民進黨政府宣傳台美關稅談判成果的利器。

台美對等貿易協定名為「對等」，實不對等，賴政府的大投資大禮包，護國神山外移，四成半導體產能移往美國，美豬牛「萊劑」標準放寬，所謂「對等」，換取台灣珍奶進軍美國，美規進口車零關稅，蝴蝶蘭等農產品零關稅，卻恐造成汽車產業員工失業、食安與國人健康風險增加、貿易開放導致農產品價格下跌，進口量大增糧食自給率下降，衝擊農民生計。

最嚴重的是台灣半導體核心競爭優勢與人才拱手讓美，台灣安全與經濟的雙重危機，換取的只是關稅降低，何況過去台灣商品輸美多數關稅本來就不高，換言之，這筆買賣的最大贏家還是美國。

政府對於關稅談判自始就未對國人公開透明，對輿論質疑，政府模糊以對，卓揆稱採購經費二五○○億美元是廠商自主投資，所以未列文本；不過，國防支出占GDP三％與台美關稅談判明顯無關，且已涉及國家主體性的內容卻寫入協定文本，而這張軍購契約，不僅強迫台灣埋單，一旦未履約，還可能成為美方要脅提高關稅的工具，如果自己國家預算都讓外國決定，難怪在野質疑賴政府喪權辱國。

台美簽定協定，影響台灣至鉅，政府避重就輕，卯足全力大內宣談判大成功，還喊話要國會勿拖延需記取南韓前車之鑑，將壓力甩鍋在野黨。但談判成果只剩一杯珍奶可說嘴，問題是，談判是「give and take」，但我們只看到台灣的give，請問政府究竟為台灣守住了或是換到了什麼？

台美關稅 半導體 農產品 關稅談判 珍奶 貿易協定

