協定剛出爐 主計總處大幅上修經濟成長率

主計總處昨日修正去年、今年經濟預測，去年經濟成長率上修為百分之八點六八，今年因人工智慧（ＡＩ）蓬勃發展對出口助益持續，加上台美關稅降至百分之十五不疊加，有助傳產出口競爭力，將今年經濟成長率一舉上修為百分之七點七一，且ＧＤＰ（國內生產毛額）規模首度突破一兆美元，連續兩年維持高經濟成長。人均ＧＤＰ也首破四萬美元，為四萬四千一百八十一美元。

主計總處預估，今年經濟成長為百分之七點七一，較去年十一月預測百分之三點五四，大幅上修四點一七個百分點。主計長陳淑姿直言，在一一四年的高基期下，今年還能有超越百分之七的成果，相當亮眼，景氣穩定成長。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰坦言，印象中不曾看到經濟成長率如此大幅度上修，今年經濟成長率亮眼，一方面是關稅不確定性消除，另一方面是雲端服務業者（ＣＳＰ）資本支出持續擴張，「相關基礎建設需求比我們當初看得還強」，因此商品出口大幅調高。

但蔡鈺泰也坦言，ＡＩ成為拉動台灣經濟成長的關鍵引擎，同時是最大的不確定性，「他們（ＣＳＰ業者）花這麼多錢，大家也擔心投資下去，會不會回收。」另外，市場也有憂心，整體ＣＳＰ業者投資期程是否會受外在因素影響，而出現瓶頸，這些在在都是不確定因素。

台美完成簽署台美對等貿易協定（ＡＲＴ），行政院指出，依照智庫經濟模型推估，進出口總體對我國ＧＤＰ及工業就業的整體影響將「由負轉正」。

從工業部門來看，行政院指出，二○二四年占輸美工業產品總金額的百分之卅六豁免對等關稅，其出口值為九十五點六億美元，相較我方自美進口降稅項目的進口值為六十四點四億美元，整體進出口影響對我方有利。