汽車業者：關鍵零件關稅也該降

台美對等貿易協定簽署後，美製小客車進口降至零關稅。桃園市長張善政昨提醒，將牽動桃園汽車產業就業與供應鏈穩定，特別是專供國內ＯＥＭ市場的廠商，面臨整車廠轉嫁成本下壓的壓力；若美製車市占擴大，維修需求轉向進口零件，將會進一步排擠本地廠商訂單。

張善政呼籲，經濟部祭出卅億元「車行天下」專案，應優先補助桃園業者提升研發技術；他強調，應協助產業由內需轉向外銷，穩固全球供應鏈地位，其次支持業者轉型智慧製造與新能源車輛，並優化交易體制。

桃園市是國內最重要的汽車整車製造與零組件生產基地，完整產業鏈從業人員二萬五千人，年營業收入二四八六億元，產值占全國比重達四成一；整車廠包含國瑞、中華、福特六和，零組件有耿鼎、同致等供應全球售後市場的大廠。

桃園市經發局訪查大型車廠，業者強調，美國小客車零關稅進口，應同步調降國產車未能生產的關鍵零件如引擎、變速箱等關稅與貨物稅，以提升國產車競爭力；針對美國原產地定義，應嚴守百分之卅五以上附加價值率，以避免第三地產品轉手低價入侵，另應控管風險，暫緩歐盟、日韓等同步降稅的要求，以防國產車市受到更大衝擊。

輪胎大廠建大輪胎總裁楊銀明說，建大銷美輪胎占比達三成五，原本銷美汽車輪胎關稅高達百分之廿九，機車、自行車輪胎為百分之廿四，現在降到百分之十五，與日、韓相同，比中國大陸、越南與泰國更有競爭力，預估銷美訂單會增加。

不過，楊銀明說，建大轉投資建上工業生產汽車零件，銷給國內車廠，美規小客車零關稅進口，確實會搶到國內市場，車輛公會已建議政府要有配套措施，對於台灣沒有產製的汽車零件，應同步降到零關稅。

桃園市汽車商業公會理事長徐立昇表示，新車市場早已預期美製車零關稅，我國六大國產汽車產業背後有數十萬勞工，相信政府不可能任由零關稅衝擊勞工生計。

徐立昇說，二手車市場方面，一月整體銷售量較去年十二月略為下滑，若美國小客車帶動新車售價下降，中古車市場收購價也會跟著降，但車界預估下降幅度有限，近年非美系汽車如韓國車、大陸車等市場占比提高，不至於因美車零關稅有顯著影響。