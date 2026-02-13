冷眼集／關稅障眼法 搶走台灣命根子

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）底定，台灣看似拿下二三二最優惠待遇國，也談了一個與日、韓齊頭並進的關稅，科技業安心、傳產業樂意；但若拉長時間線來看，這次的協定等於是掏空台灣長遠的投資力道，當台灣企業拿著大筆資金投資美國，只花較少的錢投資台灣本土，長此以往下去，廿年、卅年後的台灣產業成長力只會愈來愈弱，將不再具備國際競爭力。

回過頭來看一年前川普發動的對等關稅風暴，當時，川普一張奇怪的關稅計算表，讓各國政府驚嚇連連。

但仔細深究，川普所提的美國關稅就是個「障眼法」，川普內心所想要的東西無非只有兩個，第一個，全球每個國家都來投資美國，第二個，美國農產品要外銷海外。

為什麼川普要每個國家都來投資美國？很簡單，因為美國生產、人力成本高，就連美國自家企業都不在自己國內生產，而是在別的國家投產，用進口貿易來取代自己生產，雖然企業賺得樂呵呵，但四十年過去了，美國發現，繼續這樣下去，經濟只會逐漸蕭條，難以維持霸權地位；於是，川普決定用關稅這個障眼法，讓別人花錢來投資自己、壯大自己。

看懂川普葫蘆裡在賣什麼藥，各國談關稅也都格外小心。以鄰近的日韓投資來看，日本投資美國的項目聚焦半導體、氫能開發、製藥等領域，而韓國投資的部分則以造船領域為主。

對比日、韓對美投資項目，與日、韓本身的經濟結構，日本目前主要產業重心，放在銀行業、金融業、航運業、保險業及商業服務業，這幾類產業占日本全國ＧＤＰ逾百分之七十，而韓國近廿年的產業重心，也從傳統產業製造轉向半導體、ＩＣＴ（資通訊）、汽車、電池、生物科技等高附加價值領域為主。

美國要求日、韓投資或者採購的領域，都不是日、韓的本命產業。但是，台灣是拿什麼去投資呢？是要台積電、電子五哥去美國投資，這些企業屬於製造業，而製造業占台灣ＧＤＰ（國內生產毛額）約為四成左右。換言之，台灣等於是拿自己的本命產業，去為美國經濟發展做出貢獻。

總體而言，台美貿易簽署新的協議不會立即削弱台灣半導體的科技實力，但會改變其在全球定位。關鍵在於核心研發是否持續留台、人才培育是否穩定，以及產業聚落是否維持完整。若能守住這三項基礎，台灣仍有機會在供應鏈分散化趨勢中，從單一製造重鎮轉型為不可取代的科技樞紐。

雖然台美關稅最後敲定為百分之十五，對於大部分的傳統產業來說，是一項好消息，至少這個稅率可與日、韓站在同一條起跑線上，但也有部分傳統產業會因為美國進口關稅將至零，而受到不小衝擊，例如台灣汽車產業。台灣國產車市場本來還有五成市占，現在，因為美規車進口關稅不僅降至零，就連原本限制的進口數額也全面鬆綁，未來，國產車市場勢必受到相當大的衝擊。

長此以往，台灣最強的電子產業要去美國投資，而部分傳統產業也可能受到美國進口零關稅影響，而愈來愈沒有競爭力。台灣最強的產業被迫要去美國，體質較弱的產業又無法在短時間內強盛起來，台灣若不警醒，從根本上調整自己的產業體質，未來，台灣將再無國際競爭力可言。