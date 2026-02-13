台美關稅紅利？保健品降價效應 業者促監督落實

台美對等貿易協定達成共識，保健食品關稅從原本百分之卅降至百分之十，恐衝擊國內代工製造廠，國內業者盼未來出口美國，其關稅也能降低。不過，保健品關稅降至百分之十，進口保健品不一定馬上就會出現「降價效應」，台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁表示，政府應監督降價機制，確保關稅紅利能反映在零售終端。

中華民國藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示，因應保健品關稅調降，政府應該加強標示與檢驗標準，同時強化台灣保健品的國際行銷，否則國產保健品未來只能續走代工老路，無未來發展。

此次關稅協定，我國承諾「加速先進美製醫藥品審查」，加速國內民眾使用國際新藥速度。食藥署副署長王德原表示，現行標準新藥查驗登記至少需一年時間，未來只要通過美國食品藥物管理局（FDA）審查的藥品，如已做過人種差異臨床試驗，在台灣可不必再做臨床試驗，加速新藥領取許可證時間，讓民眾提早用藥。

景康藥學基金會董事長沈麗娟指出，過去國內病人用藥困境，不是卡在藥品許可證，而是藥品拿到許可證，依法上市後，健保給付速度較慢，民眾想用藥，仍得等待給付通過。

至於於稅調降是否能反映在民眾購入價格？陳威仁表示，相關單位與經濟部應討論相關監督降價機制，以確保關稅紅利能反映上零售終端。