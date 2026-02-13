聽新聞
0:00 / 0:00

台美關稅紅利？保健品降價效應 業者促監督落實

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導

台美對等貿易協定達成共識，保健食品關稅從原本百分之卅降至百分之十，恐衝擊國內代工製造廠，國內業者盼未來出口美國，其關稅也能降低。不過，保健品關稅降至百分之十，進口保健品不一定馬上就會出現「降價效應」，台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁表示，政府應監督降價機制，確保關稅紅利能反映在零售終端。

中華民國藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示，因應保健品關稅調降，政府應該加強標示與檢驗標準，同時強化台灣保健品的國際行銷，否則國產保健品未來只能續走代工老路，無未來發展。

此次關稅協定，我國承諾「加速先進美製醫藥品審查」，加速國內民眾使用國際新藥速度。食藥署副署長王德原表示，現行標準新藥查驗登記至少需一年時間，未來只要通過美國食品藥物管理局（FDA）審查的藥品，如已做過人種差異臨床試驗，在台灣可不必再做臨床試驗，加速新藥領取許可證時間，讓民眾提早用藥。

景康藥學基金會董事長沈麗娟指出，過去國內病人用藥困境，不是卡在藥品許可證，而是藥品拿到許可證，依法上市後，健保給付速度較慢，民眾想用藥，仍得等待給付通過。

至於於稅調降是否能反映在民眾購入價格？陳威仁表示，相關單位與經濟部應討論相關監督降價機制，以確保關稅紅利能反映上零售終端。

保健食品 台美關稅 對等關稅

延伸閱讀

稱花近8千億美元換省5%關稅 賴士葆：這筆買賣有成功嗎

保健食品關稅降至10％ 黃金舜：應讓降稅反映在售價、避免代理商暴利

台美關稅定案 蔣萬安表態：市民有知的權利、選擇的自由

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

相關新聞

汎德：BMW X3、X5、X6與X7將配合政府調整售價

BMW總代理汎德對「台美貿易協議」之正式定案表達肯定與支持，並尊重政府在整體經貿政策上的決策方向，也相信此項協議將有助於...

台美簽署對等貿易協定 卓揆盼立院通過完整內容：會向韓國瑜拜託幫忙

台美簽署對等貿易協定，未來必須送交立法院審議才能生效，閣揆卓榮泰表示，年後五院院長茶敘時，他也會強烈向立法院長韓國瑜拜託...

有何影響？台美簽署對等貿易協定 府院記者會關鍵問答一次看

台美完成簽署對等貿易協定（ART），確立對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠，也爭取到逾2000項輸美產品豁免對等關稅...

在野質疑 投資19兆卻只換到15%關稅

台美對等貿易協定已簽署，政院將併同日前簽署的台美投資備忘錄（MOU）送至立法院審議。國民黨立院黨團表示，賴政府事前黑箱、...

美中談判拖慢我進度 去年8月原有機會定案

耗時十個月，台美簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）與對等貿易協定（ＡＲＴ），率領談判團隊的行政院副院長鄭麗君昨在華府表示，台灣...

賴總統喊速審貿易協定別拖延 在野質疑被掏空

台美完成簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五不疊加，以及二三二關稅最優惠，賴清德總統宣布成立「國家經濟戰略指導小組」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。