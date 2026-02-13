聽新聞
美牛若進口…健康風險！民團疑棄守食安

聯合報／ 記者林琮恩楊惠琪／台北報導

台美關稅協定落幕，曾因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟等，將許可進口，內臟組織包含卅月齡以下美牛腦、脊髓等，其萊劑殘留標準，將與國際標準對齊。衛福部食藥署指出，萊劑標準將參考國際標準食品法典委員會（Ｃｏｄｅｘ），並綜合國人攝食習慣評估，訂出萊劑殘留數值，對原產地國標示規定維持不變。

不過董氏基金會食品營養中心主任許惠玉稱，政府選在年假前夕宣布美國農畜產品叩關令民眾措手不及，行事不負責，牛肝腎殘留萊劑可能性比其他部位更高，恐讓體質較弱民眾承受風險。

消基會董事長鄧惟中強調，過去之所以標準較嚴格，正是基於國內研究與風險考量，若未來調整，應提出充分科學證據報告，證明不會影響健康，避免外界質疑政府為降低關稅棄守食安。

此次因應關稅開放項目，包括牛齡卅月齡以下美牛頭骨、腦、眼睛與脊髓，及不分牛齡美牛絞肉、心臟、肝臟、腎臟等部分內臟；牛齡卅月以上頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮等敏感品項仍禁止進口。

食藥署副署長蔡淑貞說，豬腎臟、肝臟我國標準為○點○四ｐｐｍ，比Ｃｏｄｅｘ標準○點○九ｐｐｍ嚴格，將重啟對美牛絞肉及內臟風險評估，訂出萊劑殘留數值。

美牛 美豬 萊克多巴胺 酪農

