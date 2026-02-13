聽新聞
台美簽關稅協定…豬農求生 在野批護農不利

聯合報／ 記者蔡維斌劉星君黃于凡／連線報導

台美簽署對等貿易協定將開放豬肉等農產品進口，雲林縣長張麗善擔心，豬肉產品進口關稅第三年會降至一半，三年後稅率若降至百分之六點三，更多小型豬農恐怕撐不住。立委張嘉郡則批這次關稅協議，農業部在維護農民權益上可說完全失守，政府應及早提出護農對策。

雲林縣為養豬大縣，養豬頭數逾一五二萬頭。張麗善說，美國豬肉目前每公斤成本約六十五元，國產豬成本約七十五元，三年後關稅若逐步降低至百分之六點三，屆時美國豬成本只剩五十九點九五元，衝擊將會更大。這三年，政府應設想保護農民權益或彌補成本損失的良策，否則豬農離牧愈來愈多，風險會愈來愈大。

她強調，近年來雲林縣府為確保豬肉食安，費了極大苦心，如何讓無瘦肉精及產業維護的現況維持下去，中央一定要找出因應措施，否則未來對產業的衝擊將難以想像，擔心會有更多小豬農撐不住。

雲林養豬協會理事長吳英吉表示，重要的是從源頭把關，貢丸或香腸等加工品一定要明確標示豬肉來源，否則大家搶便宜，國產豬成本高一定會吃虧。中華民國養豬協會理事長潘連周則認為，美國豬肉占進口量百分之一而已，「只要政府把產地標示清楚，都不用怕啦！」

嘉義縣養豬協會理事長黃火輪說，豬農都在夾縫中求生存，目前豬價利潤空間不大，若價格再往下降，豬農會撐不下去，建議政府推動保價政策、補助鼓勵豬農改善生產設備，並建立生物安全措施。

