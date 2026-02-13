台美敲定關稅！市場壓縮 酪農做最壞打算

美國液態乳進口零關稅，引發國內酪農高度憂慮。業者指去年紐西蘭牛乳零關稅進口，如今再開放美國液態乳，勢必加劇市場競爭壓力，甚至牽動國產牛肉供應鏈，恐出現缺口。一名前農政官員指，進口乳品成本低廉供應穩定，將壓縮國產市場，美國液態乳零關稅進口，等同「對酪農產業宣判死刑」。

中華民國酪農協會理事長李恂潭說，全國酪農戶約五五○戶，每年生產四十六萬噸生乳，紐西蘭進口液態乳約占進口量的一到兩成，零關稅進口有十二年緩衝。但美國進口量占七成以上，以零關稅進口若沒有緩衝期，國內酪農衝擊可以想見，只能以「慘」字形容。酪農們已做最壞打算，將控制產量，穩住價格，減輕衝擊。

台灣農酪產業永續發展協會理事長龔建嘉稱，紐西蘭進口來台主要是冰磚、奶粉等非液態乳，美國才是國內最大的液態乳進口來源，一旦零關稅來台，不僅將改變業務端採購結構，也可能進一步衝擊占比約六成的零售市場。部分餐飲業者可能轉向採購美乳，甚至連過去未以美國鮮乳為主力的超市與超商通路，也可能調整進貨策略。

「美乳零關稅對酪農產業才是重傷害。」桃園市養牛協會榮譽理事長許成寶憂心，酪農產業投入成本高、回收期長，近年已有年輕人不願投入，若市場前景再受進口乳品衝擊，恐使產業斷層更加明顯。

台南柳營酪農業者曾仁瀚的牧場原養五百頭乳牛，去年因紐西蘭液態乳零關稅進口，已縮減規模至三六○頭，而美國乳業生產規模與飼養條件更具競爭優勢，開放零關稅輸台，等於面臨雙重夾擊。

此外，酪農產業若遭受衝擊，恐亦間接影響國產牛肉來源。目前國產牛肉中相當比例來自乳公牛，若酪農減產或棄養，國產牛肉供應恐面臨缺口。乳業協會秘書長方清泉認為，美國液態乳每年進口維持在三萬多噸，主要競爭對手會是同樣零關稅的紐西蘭液態乳，對台灣鮮乳衝擊不大。

行政院副院長鄭麗君指出，原本今年七月才會執行的乳品標示新制，行政院將請衛福部提早進行，讓消費者更明確辨識國產「鮮乳」，避免與進口「牛乳」混淆。

農業部長陳駿季說，因應對等關稅，農業部成立三百億元的「農安基金」，支持農業升級轉型，農曆年後將啟動產業座談，再依產業需求編列相關預算。

陳駿季說，去年紐西蘭液態乳零關稅上路，酪農當時也很擔心，但檢視去年，整體液態乳進口為負成長，農業部也搭配淘汰國產牛配套，控制國產乳生產量、提高品質。