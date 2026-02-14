聽新聞
台美貿易協定 載明國防支出占GDP3%

聯合報／ 記者李人岳黃婉婷屈彥辰劉懿萱、編譯茅毅／台北報導
在行政院副院長鄭麗君（右二）、美國商務部長盧特尼克（左一）、美國貿易代表葛里爾（左二）等人見證下，美國在台協會執行理事藍鶯（左三）和駐美代表俞大㵢（右三）於美東時間十二日共同簽署台美對等貿易協定。圖／美國貿易代表署提供
台美正式簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五且不疊加，但協定文本卻載入「國防支出至少占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之三」，引發關注；賴清德總統指出，早在美國宣布對等關稅前、他上任總統時，已宣示國防預算要超過ＧＤＰ的百分之三，與這次談判沒有關係；不過，軍事專家擔憂，一旦載入協議就形成我方政府義務，萬一沒達標，可能面臨美方懲罰。

日韓歐盟貿易協定 未寫國防支出占比

在川普第二任和美國盟友達成的貿易協定上，以日本、南韓及歐盟為例，均未寫入國防支出應達到多少ＧＤＰ占比的條款。美日協定中，日方承諾對美國戰略產業投資五千五百億美元，並每年向美企採購的國防裝備支出，將從一四○億美元增至一七○億美元；韓方則在去年十月南韓慶州美韓峰會雙邊協定中，承諾對美國戰略產業投資三千五百億美元，並在二○三○年前投資二五○億美元採購美國國防裝備，與提供駐韓美軍三三○億美元全方位支持的計畫。

賴總統：上任就宣示 事實已發生

但台美對等貿易協定雙方文本直接載明，「國防預算編列高於國內生產毛額之百分之三」，各界關切貿易協定是否有權約束國家財政支出比率，以及是否會排擠相關預算。

賴總統指出，他上任後便公開宣示，要讓國防預算超過ＧＤＰ的百分之三，這宣示是在美國宣布對等關稅前，因此台灣國防預算占比為ＧＤＰ百分之三或百分之五，都與談判無關。何況今年國防預算額度已經是ＧＤＰ百分之三，「這個事實已經發生」。

專家憂未達標 美方恐祭懲罰措施

行政院副院長鄭麗君在華府記者會中指出，這是賴總統去年三月已對外宣示的事實，條文只是載明事實，政府也負責任地提出軍購特別條例草案送交國會，期待國會支持。

淡江大學戰略所助理教授揭仲分析，台美雙方將國防支出明文載入協議，可能顯示華府想藉此重申對於我方承諾增加國防支出的重視。此項條文一經立法院批准，就形成我方政府的義務與承諾，不但是國防經費的「樓地板」，甚至一旦我方沒做到，川普政府可主張我方違反協議，祭出懲罰措施。

學者質疑作法 是要立院全盤吞下

政大外交系教授黃奎博質疑，這項作法簡直把立法院當成了立法局，要立法院全盤吞下。他質疑，將國防支出載入經貿協議文本中，是否代表往後的對美軍購也能納入台美貿易的額度中？民進黨政府對此並沒有講清楚說明白，根本是在打馬虎眼。

國民黨立委賴士葆表示，他不知道美國在擔心什麼，以賴總統的作法，二○三○年要到百分之五，都已列出來，美國不用擔心，寫在文本也無妨，現已超過百分之三了。

民眾黨團副總召王安祥說，賴總統說現行預算編列已經達百分之三，所以不會有影響，但從制度面來看，涉及我國權力部分，是否適合在與外國締約的條文中明定？必須慎重考慮。

台美 國防 貿易協定

