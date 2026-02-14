賴總統喊速審貿易協定別拖延 在野質疑被掏空

台美完成簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五不疊加，以及二三二關稅最優惠，賴清德總統宣布成立「國家經濟戰略指導小組」，由他擔任召集人，與行政院分工處理結構性課題，將台灣經濟推升到全新境界；他並喊話國會借鏡南韓前車之鑑，呼籲朝野合作盡速審議並通過貿易協定，「我們沒必要拖延」。

但在野黨不埋單，國民黨提出十大質疑，包括醫療審查權是否遭架空？農產品「非關稅障礙」是否全撤？逾四百億美石化能源採購，淨零路徑是否倒退？食安標準是否被迫調整；國民黨立院黨團書記長林沛祥說，國民黨團會審慎審查；國民黨立委賴士葆批評，賴總統居心不良，還沒審就扣會步上南韓後塵的帽子。

「換到產業升級，還是被掏空的經濟空殼？」民眾黨提出三個訴求，包括政院應盡速提出產業衝擊報告；總體承諾的採購體量龐大，國家財政如何因應；盤點自身缺失，強化環境與勞權，並求將協定連同五千億美元投資計畫併案送國會實質審查，不容許黑箱協議葬送台灣的未來。

行政院副院長鄭麗君在美東時間十二日率領談判團隊，與美方就「台美對等貿易協定」達成共識，隨後見證協定簽署，確立對等關稅百分之十五不疊加、二三二關稅最優惠、爭取二○七二項輸美產品豁免對等關稅，若納入豁免項目，輸美平均關稅將降至百分之十二點三三。

協議重點包括，稻米及米製品、雞肉、大蒜、乾紅豆、牡蠣、蛤等攸關糧食安全的廿七項目不降稅，並維持稻米關稅及進口配額；美豬進口關稅第三年起調降至一半，液態乳、花生等一四八二項農產品將為零關稅；保健食品調降稅率至百分之十；美規車，小客車降至零關稅，取消進口數量限制，但中小貨車維持一定關稅。

備受關注的美豬牛部分，美牛開放絞肉及部分內臟（心、肝、腎等），三十月齡以上美牛的頭骨、腦、眼睛等敏感項目仍禁止，且堅持「四個不變」，包括維持敏感項目禁令、原產地標示、校園午餐優先採購國產肉、食安管理機制；豬牛萊劑安全容許量比照國際標準放寬；校園午餐維持禁用基改食品。

採購方面，國營事業規畫自美採購石油、天然氣、電力設備及民用航空器，預計二○二五年至二○二九年對美採購八百四十八億美元。

賴總統指出，這次談判扭轉過去台灣未與美國簽署自由貿易協定（ＦＴＡ）的劣勢，並達成六大目標，為台灣產業及整體經濟爭取重大利益，提升台灣產業國際競爭力、確保糧食安全與工業韌性、守護民眾健康、優化台美經貿體系、建立可信賴的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係。

未來台美對等貿易協定將併同日前簽署的台美投資備忘錄（ＭＯＵ）一起送入立法院審議。行政院長卓榮泰指出，會鍥而不捨透過法定程序向國會說明，也願透過各種方式溝通，並在年後的五院院長茶敘向立法院長韓國瑜再度拜託協助，也期盼審議後仍是「完整內容」，避免變動造成風險。