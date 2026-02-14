快訊

台美貿易協定簽署 我對美開放三大市場

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院副院長鄭麗君（左四）率團簽署台美對等貿易協定，與美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（左起）、美商務部長盧特尼克、美貿易代表葛里爾、行政院政務委員楊珍妮、駐美代表俞大㵢合影。行政院／提供
台美對等貿易協定昨（13）日完成簽署，確立對等關稅降至15%且不疊加，平均稅率降至12.33%，較去年4月大減23.45個百分點。台灣在三大市場做出讓步，包括美製小客車降至零關稅且取消配額、美豬美牛鬆綁、保健品降稅，同時擴大對美採購達848億美元。

由行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊於美東時間2月12日在華府與美國貿易代表葛里爾、商務部長盧特尼克共同見證下，簽署台美對等貿易協定。

台美對等貿易協定重點
台美對等貿易協定重點

鄭麗君表示，在美方要求全面開放市場下，我方調降美製小客車至零關稅，並取消美規車進口數量限制。針對美豬美牛，15項豬肉產品進口關稅第三年調降至一半（第三年調整至稅率6.3%～10%），美牛則開放絞肉及部分內臟進口。此外，保健食品關稅將調降至10%。至於稻米及米製品、雞肉等27項攸關糧食安全的主要農產品，均維持現行關稅。

輸美關稅方面，台灣與美方確定對等關稅15%不疊加，並適用232條款最惠關稅待遇，經過談判，爭取2,072項豁免品項後，我國對美平均關稅將由去年4月的35.78%降至12.33%，大幅下降23.45個百分點。

鄭麗君表示，平均關稅顯著下降，有助提升我國傳統產業與高科技產品在美市場競爭力，同時亦確保糧食安全與軍工產品關鍵供應鏈不受影響，達成市場開放與國家利益兼顧的平衡目標。

