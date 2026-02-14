春節前突襲 挨批棄守食安

快訊

經濟日報／ 記者林琮恩楊惠琪／台北報導

台美關稅協定落幕，曾因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟等，將許可進口，內臟組織包含30個月齡以下美牛腦、脊髓等，其萊劑殘留標準，將與國際標準對齊。

衛福部食藥署指出，萊劑標準將參考國際標準食品法典委員會（Codex），綜合國人攝食習慣評估訂出萊劑殘留數值，對原產地國標示規定維持不變。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，政府年假前夕宣布美國農畜產品叩關，令民眾措手不及，牛肝腎殘留萊劑可能性比其他部位更高，恐讓體質較弱民眾承受較高風險。

消基會董事長鄧惟中強調，我國過去訂定較嚴格標準，正是基於國內研究與風險考量，若未來擬調整，也應提出充分科學證據，避免外界質疑「為了降低關稅而棄守食安」。

