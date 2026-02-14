快訊

工商團體籲儘速完成審查

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

全國工業總會等七大工商團體昨（13）日針對台美對等貿易協定發布聯合聲明，呼籲儘速完成國內審查程序，維持關稅15%水準與最優惠盟國待遇，讓台灣產業更具國際競爭力。

全國工業總會、工商協進會、全國中小企業總會、工業協進會、工業區廠商聯合總會、台灣區電機電子工業同業公會及台灣工商企業聯合會等七大團體共同提出聯合聲明，強調15%關稅水準與最優惠盟國待遇，是未來產業布局與出口競爭的重要基石，盡快完成立法與相關審查作業，有助企業及早規劃全球市場策略。

工商團體呼籲，立法院收到行政院相關議案後，朝野應加速審議，避免延宕增加變數，造成美方重新檢視稅率或啟動其他調查機制，要確保既有優惠條件維持穩定。

工商團體也關注市場開放可能帶來的衝擊，包括美製汽車與農產品輸台後對相關產業影響，以及部分面臨較高關稅國家產品可能轉向台灣市場銷售，形成新的競爭壓力。

工商團體聯合聲明也呼籲政府持續提供產業紓困措施，加大產業輔導力道，聽取產業意見，協助企業度過危機，在新一輪全球經濟重組中穩健轉型。

