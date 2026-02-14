快訊

學者：赴美投資才是大挑戰

經濟日報／ 記者洪安怡葉佳華／台北報導

台美簽訂對等貿易協定，台灣在開放市場、對美投資做出部分讓步。學者分析，市場開放是「短多長空」，赴美投資才是最嚴峻挑戰；歐盟、日本等國家是否會要求台灣比照辦理，也是關注焦點。

中央大學經濟系教授吳大任表示，市場開放短期內恐衝擊部分產業，但長遠來看能有效刺激企業競爭與升級轉型，整體「短空長多」格局，後續赴美投資才是最嚴峻的挑戰。

吳大任指出，除了在美國建廠成本極高之外，許多中小企業赴美設據點，以落實風險隔離。若投資最終失敗，這些負債可能由銀行與政府提供的2,500億美元信用保證吸收，造成台灣金融體系承受巨大的潛在風險。巨額美元需求也可能引發新台幣貶值壓力，政府在樂觀解讀談判成果之餘，必須提前因應總體經濟風暴。

台經院院長張建一指出，當歐盟或日本看到美國小客車獲得優惠，可能要求比照辦理，台灣可要求對方以簽署整體貿易協定為交換條件。這種策略能爭取對等互惠，更促使重要經貿夥伴與台灣進行實質性的對話，這可能是傳統產業轉型契機，若能藉此機會與美、日、歐達成協定，將能為傳產「鬆綁」並拓展國際市占率。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，協定簽署後，台灣應從原產地認定、赴美投資人才流失及對外談判標準作業程序（SOP）等三大面向完善制度。政府應建立嚴密的原產地認定機制以防範「洗產地」風險，並主動向美方爭取人才培育合作，由美方提供方案支援當地人力，藉此緩解國內人才對外輸出問題。

富邦金控首席經濟學家羅瑋對於整體談判內容給予高評價，羅瑋點出，受益產業包括半導體、工具機以及部分低階製造業，但政府相關部門要針對可能受影響的產業，給予適當幫助並協助轉型，例如美國小客車關稅降至零，可能對於國產車相關產業造成影響，政府須設法給予協助，例如協助相關產業切入至電動車供應鏈。

