牛、豬肉 配套管理四不變

經濟日報／ 記者余弦妙翁至威／台北報導
台美完成貿易協定談判，美豬、美牛部分鬆綁。圖為美式賣場販售的美牛肉品。記者林澔一／攝影
台美完成貿易協定談判，美豬美牛部分鬆綁，在野黨質疑拿國人健康交換。行政院副院長鄭麗君昨（13）日表示，針對美豬美牛部分，最大目標是以守護國人健康為考量，她強調配套管理維持四大不變，包含原產地標示不變、校園採購國產不變、食安管理不變、敏感品項禁令不變。

根據協定，美豬美牛部分，15項豬肉產品進口關稅第三年調降至一半（第三年調整至稅率6.3%至10%），美牛則開放絞肉及部分內臟進口。

牛豬產品萊克多巴胺安全容許量（MRL）對齊國際標準，比原標準寬鬆。在野黨質疑拿國人健康交換關稅調降。

鄭麗君說明，開放美國絞肉及部分內臟進口，是基於食安法第15條，其拘束力已不及於美國牛肉進口，基於世界動物衛生組織（WOAH）認定的三項事實，包括美國是狂牛症（BSE）風險可忽略國家、20年沒有發生具傳播風險BSE的典型案例，以及2023年只有典型案例才要通報等事實之下，根據歷年科學基礎下的風險評估加上實地查場，僅開放絞肉跟部分內臟，許多敏感部位仍然維持禁令，沒有開放。

賴清德總統昨日也宣布成立300億元「農安基金」，支持農業升級轉型。農業部長陳駿季表示，農安基金將用於強化豬肉等農產品在國內市占率，幫助農產外銷，預計年後將與各產業座談，了解產業需求。

農業部表示，300億元「農安基金」從扶持農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性等四大面向支持農業升級轉型，針對可能受影響的農產品，提出產業支持措施。

三大市場開放稅率調降狀況
