保健品稅率將降至10% 美藥審查加速度

台美對等貿易協定若通過，美國保健食品輸台關稅稅率將自30％降至10％，未來取得美國上市許可的美國製造醫療器材與藥品，審查時間可望縮短一半以上，但適應症、人種差異、臨床使用等仍須通過國內專業審查。

台灣保健食品市場規模超過1,000億元，過去進口來源國主要以美國、歐元區國家為主，先前就曾有立委認為，保健品關稅30％太高，應該調降；美國在這次關稅談判中也關切這項議題，最終雙方同意將稅率降至10％。

衛福部長石崇良表示，未來保健食品進口關稅由原先較高稅率降至10%，可擴大消費者多元選擇；經濟部長龔明鑫說，美國保健品約占台灣五成市場，若有機會降價，對消費者而言是好消息，可降低購買成本，經濟部會輔導國內業者避開美國強項，建立差異性做出市場區隔，例如轉向益生菌等差異化市場發展。

另為回應病友團體訴求，加速高階醫材與新藥的引進，將建置自費醫材核價單一平台，簡化行政流程。石崇良表示，在醫藥品與醫療器材部分，台美雙方達成共識，大幅縮短美製先進醫藥品進入台灣市場的時間，包括未來通過美國食品藥物管理局（FDA）審查並於美國製造的藥品與醫療器材，其美國上市許可將可作為申請我國許可證時的「充分證據」，預計引進新藥的時間可望減半。

衛福部強調，雖加速審查，但針對適應症、人種差異及臨床使用等安全性考量，仍須通過食藥署專業審查；免除部分臨床試驗，在確保療效與安全的前提下，未來美製新藥來台有望免除在國內重複執行臨床試驗。