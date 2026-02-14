快訊

不斷更新／春節連假首日清晨霧擾國道 南下車潮今湧現 避開5地雷路段

保健品稅率將降至10% 美藥審查加速度

經濟日報／ 記者余弦妙洪安怡／台北報導
台美對等貿易協定若通過，美國保健食品輸台關稅稅率將自30％降至10％。圖為大賣場美國保健品（維他命）。記者蘇健忠／攝影
台美對等貿易協定若通過，美國保健食品輸台關稅稅率將自30％降至10％。圖為大賣場美國保健品（維他命）。記者蘇健忠／攝影

台美對等貿易協定若通過，美國保健食品輸台關稅稅率將自30％降至10％，未來取得美國上市許可的美國製造醫療器材與藥品，審查時間可望縮短一半以上，但適應症、人種差異、臨床使用等仍須通過國內專業審查。

台灣保健食品市場規模超過1,000億元，過去進口來源國主要以美國、歐元區國家為主，先前就曾有立委認為，保健品關稅30％太高，應該調降；美國在這次關稅談判中也關切這項議題，最終雙方同意將稅率降至10％。

衛福部石崇良表示，未來保健食品進口關稅由原先較高稅率降至10%，可擴大消費者多元選擇；經濟部長龔明鑫說，美國保健品約占台灣五成市場，若有機會降價，對消費者而言是好消息，可降低購買成本，經濟部會輔導國內業者避開美國強項，建立差異性做出市場區隔，例如轉向益生菌等差異化市場發展。

另為回應病友團體訴求，加速高階醫材與新藥的引進，將建置自費醫材核價單一平台，簡化行政流程。石崇良表示，在醫藥品與醫療器材部分，台美雙方達成共識，大幅縮短美製先進醫藥品進入台灣市場的時間，包括未來通過美國食品藥物管理局（FDA）審查並於美國製造的藥品與醫療器材，其美國上市許可將可作為申請我國許可證時的「充分證據」，預計引進新藥的時間可望減半。

衛福部強調，雖加速審查，但針對適應症、人種差異及臨床使用等安全性考量，仍須通過食藥署專業審查；免除部分臨床試驗，在確保療效與安全的前提下，未來美製新藥來台有望免除在國內重複執行臨床試驗。

三大市場開放稅率調降狀況
三大市場開放稅率調降狀況

美國 市場 關稅 保健食品 石崇良 衛福部 貿易協定 關稅談判

延伸閱讀

直播／台美關稅底定 賴總統召開國安高層會議11:00發表重要談話

【重磅快評】停煤9天說不出口 石崇良還是衛福部的寶？

環團籲中火春節停煤降低氣喘、心臟病發人數 喊話石崇良一起支持

細胞免疫治療健保給付近百例 石崇良：最快今年開放更新一代治療

相關新聞

台美貿易協定 載明國防支出占GDP3%

台美正式簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五且不疊加，但協定文本卻載入「國防支出至少占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之...

賴總統喊速審貿易協定別拖延 在野質疑被掏空

台美完成簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五不疊加，以及二三二關稅最優惠，賴清德總統宣布成立「國家經濟戰略指導小組」...

冷眼集／談判黑箱 逼納稅人埋單

台美簽署對等貿易協定，在經濟與產業影響外，與大部分國家一樣，都要屈服美國壓力，這是台灣必須面對的難堪現實，台美對等貿易協...

新聞眼／避重就輕 政府只剩1杯珍奶可說嘴

台美對等貿易協定定案，賴政府總動員，賴總統召開國安會議及記者會「報喜訊」，稱協定為產業打通任督二脈布局全球，政院和各部會...

冷眼集／後患無窮…關稅障眼法 搶走台灣命根子

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）底定，台灣看似拿下二三二最優惠待遇國，也談了一個與日、韓齊頭並進的關稅，科技業安心、傳產業樂意...

新聞眼／談關稅對美讓步！官方大內宣 難掩農業衝擊

台美關稅協定昨天簽訂，被民進黨政府包裝成是「農業大利多」，爭取到蘭花、茶葉等二六一項產品獲關稅豁免，美雞關稅不動，美豬第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。