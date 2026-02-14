快訊

不斷更新／春節連假首日清晨霧擾國道 南下車潮今湧現 避開5地雷路段

投融資細節 美方未著墨

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國和台灣正式簽署對等貿易協定，外電報導，台灣在降稅、採購、開放市場方向大致與日韓相同，但在推動互惠投資與供應鏈韌性方面，美方僅重申台美的1月備忘錄內容，未著墨台灣今年1月承諾投資美國2,500億美元、與額外2,500億美元信用擔保的進一步細節。

外電報導，在美豬、美牛進口關心的地域標示部分，台灣承諾採取突破措施，確認以通用名稱輸入台灣的美國起司和肉類生產商，目前與未來繼續擁有市場准入，不因使用某些起司和肉類術語就受限。台灣也承諾保護並執行智慧財產權、改善勞動標準、強化環境保護、面對公營企業與補貼等。

台灣承諾2025-2029年間擴大採購美國產品，包括價值444億美元的液化天然氣（LNG）與原油、152億美元的民用飛機與引擎，以及252億美元的電力設備、電網、材料、發電機、儲存設施、海事設備、煉鋼設備等產品。

外電報導，美方事實清單在推動貿易便捷與良善監管行為、促成互惠投資、提振供應鏈韌性等方面，僅重申台美的1月備忘錄內容，包括台灣承諾與美國合作設立科學園區與產業聚落，美方將提供台灣針對晶片232國安調查的「優惠待遇」，並未進一步著墨台灣承諾的投資與信用擔保細節，也缺乏關於資金用途的新細節。

美國貿易代表葛里爾則表示，「美台對等貿易協定將消除美國對台出口所面臨的關稅和非關稅障礙，為美國農民、牧場主、漁民、勞工、中小企業及製造商創造更多機會」，「這項協議也植基於美台長期的經貿關係，並將顯著提升我們供應鏈的韌性，特別是在高科技領域」。

美國 貿易協定 科學園區 降稅 供應鏈

延伸閱讀

農民被犧牲？藍委憂美國花生零關稅重創產業 張惇涵：非跟雲林競爭

我國承諾加速美國新藥審查 生技業樂見：台灣成美國供應鏈一環

鄭麗君：會善盡說明台美貿易協定責任 盼立法院為了產業順利通過

台美簽貿易協定怕國會卡關？鄭麗君：不希望發生

相關新聞

台美貿易協定 載明國防支出占GDP3%

台美正式簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五且不疊加，但協定文本卻載入「國防支出至少占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之...

賴總統喊速審貿易協定別拖延 在野質疑被掏空

台美完成簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五不疊加，以及二三二關稅最優惠，賴清德總統宣布成立「國家經濟戰略指導小組」...

冷眼集／談判黑箱 逼納稅人埋單

台美簽署對等貿易協定，在經濟與產業影響外，與大部分國家一樣，都要屈服美國壓力，這是台灣必須面對的難堪現實，台美對等貿易協...

新聞眼／避重就輕 政府只剩1杯珍奶可說嘴

台美對等貿易協定定案，賴政府總動員，賴總統召開國安會議及記者會「報喜訊」，稱協定為產業打通任督二脈布局全球，政院和各部會...

冷眼集／後患無窮…關稅障眼法 搶走台灣命根子

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）底定，台灣看似拿下二三二最優惠待遇國，也談了一個與日、韓齊頭並進的關稅，科技業安心、傳產業樂意...

新聞眼／談關稅對美讓步！官方大內宣 難掩農業衝擊

台美關稅協定昨天簽訂，被民進黨政府包裝成是「農業大利多」，爭取到蘭花、茶葉等二六一項產品獲關稅豁免，美雞關稅不動，美豬第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。