投融資細節 美方未著墨

美國和台灣正式簽署對等貿易協定，外電報導，台灣在降稅、採購、開放市場方向大致與日韓相同，但在推動互惠投資與供應鏈韌性方面，美方僅重申台美的1月備忘錄內容，未著墨台灣今年1月承諾投資美國2,500億美元、與額外2,500億美元信用擔保的進一步細節。

外電報導，在美豬、美牛進口關心的地域標示部分，台灣承諾採取突破措施，確認以通用名稱輸入台灣的美國起司和肉類生產商，目前與未來繼續擁有市場准入，不因使用某些起司和肉類術語就受限。台灣也承諾保護並執行智慧財產權、改善勞動標準、強化環境保護、面對公營企業與補貼等。

台灣承諾2025-2029年間擴大採購美國產品，包括價值444億美元的液化天然氣（LNG）與原油、152億美元的民用飛機與引擎，以及252億美元的電力設備、電網、材料、發電機、儲存設施、海事設備、煉鋼設備等產品。

外電報導，美方事實清單在推動貿易便捷與良善監管行為、促成互惠投資、提振供應鏈韌性等方面，僅重申台美的1月備忘錄內容，包括台灣承諾與美國合作設立科學園區與產業聚落，美方將提供台灣針對晶片232國安調查的「優惠待遇」，並未進一步著墨台灣承諾的投資與信用擔保細節，也缺乏關於資金用途的新細節。

美國貿易代表葛里爾則表示，「美台對等貿易協定將消除美國對台出口所面臨的關稅和非關稅障礙，為美國農民、牧場主、漁民、勞工、中小企業及製造商創造更多機會」，「這項協議也植基於美台長期的經貿關係，並將顯著提升我們供應鏈的韌性，特別是在高科技領域」。