進入最終章…還有三變數

經濟日報／ 記者余弦妙翁至威／台北報導

台美對等貿易協定完成簽署，但這場「非傳統談判」尚未進入最終章，仍有三大變數等待化解。首先，美國仍須完成國內程序；其次，在台灣也須經過國會考驗；最後，美國總統川普喜怒無常，與達成協議國家往往對市場開放等表述不同，也是一大變數。

首先，依據《條約締結法》，台美ART必須送交立法院審議通過，才算完成程序。如今國會朝小野大，朝野僵局未解，國民黨昨（13）日提出十大問，民眾黨質疑關稅決策過程，ART在國會勢將面臨巨大挑戰。

從南韓案例來看，與美國達成協定後，因法案遲遲未能在國會通過，川普立刻揚言提高南韓關稅，對於台灣國會是否持阻擋態度，行政院副院長鄭麗君昨日表示「不預設，也不希望」這種情況發生，盼立法院支持這項協定。

府院昨日多次呼籲，期盼朝野各黨以國家整體利益為優先，秉持專業、依法審查，支持協議順利通過，協助台灣產業加速拓展國際布局。

台美ART達成共識，美國也必須以刊載「聯邦公報」方式，完成國內程序，才會啟動降稅，能否一如期待加速通過，仍有待觀察。

美國 川普 立法院 貿易協定 鄭麗君

