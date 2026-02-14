我將大採購美能源、民航機 允諾五年內完成

台美對等貿易協定（ART）納入「大採購計畫」，台灣政府允諾於五年內（2025年至2029年）擴大對美採購848億美元（約新台幣2.6兆元），範圍涵蓋能源、設備、民航機等。經濟部表示，能源採購分散來源，可提升能源韌性。學者評估，採購金額對台灣不算沉重負擔，但仍要關注採購項目價格是否合理。

根據相關協定，五年內對美擴大採購項目與金額，包括液化天然氣及原油444億美元，電力設備、電網設備252億美元，及民用航空器及發動機152億美元。

台灣擴大對美採購情形

在能源採購方面，經濟部長龔明鑫表示，國營事業本來就依中長期規畫對外採購，例如天然氣會增加對美採購、減少對卡達採購，且台電公司本來就有採購發電設備的規畫。

為強化「能源韌性」並分散地緣政治風險，台灣將調整採購策略，預計至2029年，將美國液化天然氣採購占比由目前12%提升至25%。

龔明鑫指出，台灣能源供應過去仰賴中東與卡達，也面臨地緣風險挑戰。未來政府將朝「分散來源」發展，美國天然氣占比由現行的10%至12%，於2029年大幅提升至25%，向美國採購原油比率不變。

中經院院長連賢明分析，台灣承諾在2025年至2029年間擴大購買能源等項目，包含液化天然氣與原油、民用飛機與發動機、電網設備、發電機、船舶與鋼鐵製造設備。

他認為，三項採購案合計總額約848億美元，對台灣而言並非沉重負擔。

連賢明以民航機為例，每架波音飛機價格約2億至4億美元，以平均3億美元估算，850億美元約等同50架飛機，年均增購逾10架。目前台灣三家主要國籍航空公司仍在持續機隊更新與擴充期，採購需求與協定內容契合。

在能源安全方面，連賢明表示，台灣能源有96%仰賴進口，每年外購能源花費約500億美元。美方能源占比約10%至15%，若未來每年增加100億美元對美採購，占比提升至30%至35%，除了平衡台美貿易順差，幫助台灣分散能源來源，對國家能源安全具有實質正面意義。

中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，台灣是能源採購國，輸入有其必要性，但大家比較關切的是，對美採購能源是買貴還是便宜？

劉大年強調，不能只看採購金額評估是否合理，而是要看採購價格。就像對美軍購一樣，採購的確有其必要性，但價格是否合理也要評估。