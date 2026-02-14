台灣模式 挺過驚濤駭浪

歷經十個月「驚濤駭浪」般談判，台美對等貿易協定（ART）完成簽署。行政院副院長鄭麗君率隊，以細膩、堅定態度督軍，與經貿辦總談判代表楊珍妮專業相輔相成，順利以「台灣模式」打下漂亮一仗。

賴清德總統指出，鄭麗君率領的談判團隊，在層層挑戰中堅守四大原則，扛住外界難以想像的壓力，在驚濤駭浪中，替台灣拚出一條最寬廣道路。

鄭麗君不諱言，談判過程中確實面臨挑戰，一度被要求在台灣國會完成審議協議後，才讓降稅生效，經過積極爭取，美方信任台灣，同意在完成美國國內程序後就先行降稅，不用等到台灣國會通過。

鄭麗君談起此次談判面臨的挑戰，包括台灣是美國第六大貿易逆差國，甚至去年貿易逆差幾乎倍增，已晉升至第四大貿易逆差國，且美國對多國談判，都提出對等貿易協議框架，其中有許多條文並逐一談判，最重要的是我國因半導體及其延伸品是關鍵232調查項目，必須併談，也被賦予擴大對美投資期待。

她坦言，談判過程中曾面臨關稅升高的壓力，但我方始終以爭取最惠待遇為核心目標，在回應美方要求時也堅守既定原則與立場，強調「這次談判不是給什麼、換什麼」，而是在完成所有談判後，與美方建立合作共識，並因台灣被視為盟友與夥伴國家，才獲得最惠待遇。她透露，談判過程中，美方曾於第五輪談判時提出，希望協議須經台灣國會審議通過後，相關降稅措施才能生效；但經我方持續爭取，美方基於對台灣信任，最終同意依循美國國內行政程序，在聯邦公報公告後，即可讓降稅措施生效。