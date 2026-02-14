快訊

不斷更新／春節連假首日清晨霧擾國道 南下車潮今湧現 避開5地雷路段

台灣模式 挺過驚濤駭浪

經濟日報／ 記者 余弦妙

歷經十個月「驚濤駭浪」般談判，台美對等貿易協定（ART）完成簽署。行政院副院長鄭麗君率隊，以細膩、堅定態度督軍，與經貿辦總談判代表楊珍妮專業相輔相成，順利以「台灣模式」打下漂亮一仗。

賴清德總統指出，鄭麗君率領的談判團隊，在層層挑戰中堅守四大原則，扛住外界難以想像的壓力，在驚濤駭浪中，替台灣拚出一條最寬廣道路。

鄭麗君不諱言，談判過程中確實面臨挑戰，一度被要求在台灣國會完成審議協議後，才讓降稅生效，經過積極爭取，美方信任台灣，同意在完成美國國內程序後就先行降稅，不用等到台灣國會通過。

鄭麗君談起此次談判面臨的挑戰，包括台灣是美國第六大貿易逆差國，甚至去年貿易逆差幾乎倍增，已晉升至第四大貿易逆差國，且美國對多國談判，都提出對等貿易協議框架，其中有許多條文並逐一談判，最重要的是我國因半導體及其延伸品是關鍵232調查項目，必須併談，也被賦予擴大對美投資期待。

她坦言，談判過程中曾面臨關稅升高的壓力，但我方始終以爭取最惠待遇為核心目標，在回應美方要求時也堅守既定原則與立場，強調「這次談判不是給什麼、換什麼」，而是在完成所有談判後，與美方建立合作共識，並因台灣被視為盟友與夥伴國家，才獲得最惠待遇。她透露，談判過程中，美方曾於第五輪談判時提出，希望協議須經台灣國會審議通過後，相關降稅措施才能生效；但經我方持續爭取，美方基於對台灣信任，最終同意依循美國國內行政程序，在聯邦公報公告後，即可讓降稅措施生效。

美國 鄭麗君 台灣國 談判團隊 貿易協定 賴清德 台灣模式

延伸閱讀

信任台灣…美方點頭「不審先降稅」！PTT戰翻：把國會當塑膠還是神操作？

美液態乳零關稅來台 鄭麗君：區隔國產、進口的鮮乳新制提前實施

台美對等貿易協定納國防支出 總統指與談判無關、鄭麗君稱載明事實

鄭麗君：會善盡說明台美貿易協定責任 盼立法院為了產業順利通過

相關新聞

台美貿易協定 載明國防支出占GDP3%

台美正式簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五且不疊加，但協定文本卻載入「國防支出至少占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之...

賴總統喊速審貿易協定別拖延 在野質疑被掏空

台美完成簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五不疊加，以及二三二關稅最優惠，賴清德總統宣布成立「國家經濟戰略指導小組」...

冷眼集／談判黑箱 逼納稅人埋單

台美簽署對等貿易協定，在經濟與產業影響外，與大部分國家一樣，都要屈服美國壓力，這是台灣必須面對的難堪現實，台美對等貿易協...

新聞眼／避重就輕 政府只剩1杯珍奶可說嘴

台美對等貿易協定定案，賴政府總動員，賴總統召開國安會議及記者會「報喜訊」，稱協定為產業打通任督二脈布局全球，政院和各部會...

冷眼集／後患無窮…關稅障眼法 搶走台灣命根子

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）底定，台灣看似拿下二三二最優惠待遇國，也談了一個與日、韓齊頭並進的關稅，科技業安心、傳產業樂意...

新聞眼／談關稅對美讓步！官方大內宣 難掩農業衝擊

台美關稅協定昨天簽訂，被民進黨政府包裝成是「農業大利多」，爭取到蘭花、茶葉等二六一項產品獲關稅豁免，美雞關稅不動，美豬第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。