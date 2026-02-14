國防支出 恐成我方義務

台美簽署對等貿易協定，確立對等關稅15%且不疊加，但協定文本卻載入「國防支出至少占國內生產毛額（GDP）3%」，引發關注；賴清德總統指出，早在美國宣布對等關稅前、他上任總統時，已宣示國防預算要超過GDP的3%，與這次談判沒有關係；不過，軍事專家擔憂，一旦載入協議就形成我方政府義務，萬一沒達標，可能面臨美方懲罰。

川普第二任和美國盟友達成貿易協定上，以日本、南韓及歐盟為例，均未寫入國防支出應達多少GDP占比條款。美日協定中，日方承諾投入5,500億美元美國戰略產業，並承諾每年向美企採購的國防裝備支出，將從140億美元增至170億美元；韓方則在去年10月南韓慶州美韓峰會敲定的雙邊協定中承諾，投入3,500億美元戰略產業，並在2030年前投入250億美元採購美國國防裝備，與提供駐韓美軍330億美元全方位支持計畫。

台美對等貿易協定雙方文本直接載明，「國防預算編列高於國內生產毛額3%」，各界關切貿易協定是否有權約束國家財政支出比例，及是否會排擠相關預算。

賴總統指出，他上任後便公開宣示要讓國防預算超過GDP的3%，這宣示是在美國宣布對等關稅前，因此與談判無關。

淡江大學戰略所助理教授揭仲分析，台美雙方將國防支出明文載入協議，可能顯示華府想藉此重申對我方承諾增加國防支出的重視。條文一經立法院批准，就形成我方政府的義務與承諾，一旦我方沒做到，川普政府可主張我方違反協議，祭出懲罰措施。

政大外交系教授黃奎博質疑，這項做法簡直把立法院當立法局，要立法院全盤吞下。他質疑，將國防支出載入經貿協議文本，是否代表往後對美軍購也能納入台美貿易額度中？民進黨政府沒有講清楚，根本是在打馬虎眼。

國民黨立委賴士葆表示，他不知道美國在擔心什麼，以賴總統的做法，2030年要到5%，都已列出來，美國不用擔心，寫在文本也無妨，現已超過3%了。民眾黨團副總召王安祥說，賴總統說現行預算編列已經達3%，所以不會有影響，但從制度面看，涉及我國權力部分，是否適合在與外國締約條文中明定？須慎重考慮。

（記者李人岳、黃婉婷、屈彥辰、劉懿萱、編譯茅毅）