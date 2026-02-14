在野黨不埋單 喊話嚴審

台美完成簽署對等貿易協定，在野黨不埋單，國民黨立院黨團昨（13）日表示，賴政府事前黑箱、事後也沒有提出產業衝擊報告，立法院絕對會嚴審協定；民眾黨立院黨團表示，台灣人均負擔金額在台日韓中最高，拿這麼多換15%關稅調降划不划算？將請政院說清楚。

國民黨提十大質疑，包括：醫療主權大讓步，食藥署審查權是否遭架空；農產品「非關稅障礙」全撤？萊豬萊牛與查廠機制恐受衝擊；444億美元化石能源採購，淨零路徑是否倒退；健保核價制度恐受挑戰，全民藥費誰來埋單；化妝品與化學品標準調和預防原則是否退讓；食品添加物與技術性貿易障礙條款，食安標準是否被迫調整；基改食品標示與校園禁令知情權是否受限；要求限期修法，立法自主權是否受干預；移工招聘費轉嫁雇主，產業成本是否劇增；漁業勞檢標準受協定約束，行政權是否被外部化？

「換到產業升級，還是被掏空的經濟空殼？」民眾黨提出三個訴求，包括政院應盡速提出產業衝擊報告；總體承諾的採購體量龐大，國家財政如何因應；盤點自身缺失，強化環境與勞權，並求將協定連同5,000億美元投資計畫併案送國會實質審查，不容許黑箱協議葬送台灣的未來。

國民黨立委賴士葆表示，去年我國出口美國約2,000億美元，關稅確定15%比原先「20%+N」省下5％，等於省100億美元，但我方對美投資將付出多少代價？將請政院說清楚。

民眾黨立委洪毓祥表示，經計算企業對美投資2,500億美元、台灣政府信保2,500億美元、貿易協定文本採購848億美元，再加上1.25兆軍購案，台灣總共對美投資折合新台幣約19兆元，拿這麼多去換15%關稅調降，划不划算？

洪毓祥說，若與日、韓、歐盟對比，同樣是15%稅率，但台灣人均負擔金額是2萬7,200美元，日本是5,014美元，韓國7,969美元，歐盟3,118美元，台灣人均負擔最高，要求民進黨政府說明財政負擔與對台灣產業排擠效應。

未來台美對等貿易協定將併同日前簽署的台美投資備忘錄一起送入立法院審議。行政院長卓榮泰指出，會向國會說明。

（記者黃婉婷、張文馨、屈彥辰、張曼蘋）