賴總統：打通產業任督二脈

賴清德總統昨（13）日表示，台美簽署「對等貿易協定」（ART），象徵台灣在全球市場開放格局中成功爭取更具優勢條件，為產業發展「打通任督二脈」。他並宣布，他將親自擔任召集人成立「國家經濟戰略指導小組」，統籌國安團隊與政院分工，推動中長期結構改革。

後續對等貿易協定將送立法院審議，賴總統籲請立法院全力支持並盡快通過，為加速台灣產業及經濟轉型升級，深化台美經貿戰略夥伴關係，鋪平道路，開創新局。他也表示，產業關懷之旅將會持續。

台美關稅談判Give and Take重點

根據《條約締結法》第8條，條約案經簽署後，行政院經貿談判辦公室應於30天內報請政院，再核轉立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，他昨日清晨接到行政院副院長鄭麗君自美國來電說明談判結果，他當場愣住，停滯3秒鐘，「覺得世界停止轉動，真的太感動了！」肯定談判團隊完成高難度工作。

賴總統指出，台美ART確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅優惠待遇，是台灣經濟與產業轉型重要關鍵時刻。談判團隊在市場開放壓力下守住農業與關鍵產業利益，同時爭取更有利條件，使台灣在同樣的全球開放環境中取得相對優勢。台美ART帶來五項歷史性突破，將成為推動產業升級與經濟轉型的重要動能。

首先，台灣在美國主要貿易夥伴中，成功爭取最大幅度對等關稅調降及最優惠232關稅待遇，有助扭轉長期未與美國簽署自由貿易協定（FTA）形成的劣勢，並為農業及傳統產業拓展美國市場創造商機。

二，透過談判成果，台灣在食品安全、工業標準及經貿制度等面向與國際規範接軌，有助提升產業競爭力並強化產品進軍全球市場能力。

三，台灣將在美國推動「台灣模式」，促進半導體與資通訊（ICT）產業與美國AI產業深化合作，建立具全球競爭力的科技與創新體系。相關外溢效應預期可帶動無人機、機器人、衛星、軍工、生技及先進醫療等產業發展。

四，雙方將經濟安全與供應鏈韌性納入合作重點，有助為台灣注入新成長動能，並強化在全球供應鏈中關鍵角色。

五，深化台美經濟戰略夥伴關係，使台灣在「製造業重返美國」趨勢中扮演重要角色，同時拓展與第三國合作空間，強化經濟與供應鏈韌性，支持企業立足台灣、布局全球。