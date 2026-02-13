美國液態乳零關稅 農業部長：僅國產可標鮮乳擬提前實施

台美對等貿易協定（ART）完成簽署。美國液態乳關稅從15%降至零。農業部今天下午舉行記者會，部長陳駿季說，原本7月起，僅國產才可標示鮮乳的規定，可望提前實施。

陳駿季說，國產液態乳市場占有率88.6%，現在最大進口國是紐西蘭，美國液態乳會先面對紐西蘭的競爭。

陳駿季表示，去年紐西蘭液態乳全面零關稅進口後，在協助台灣酪農產業上，就透過淘汰寡產乳牛，將國產乳年產量穩定在43萬噸，不但品質更好，酪農利潤也較高。

陳駿季提到，農業部與衛生福利部都已修改相關規定，只有取得國產鮮乳標章的產品才能稱鮮乳，進口的液態乳只能稱牛乳或羊乳，預定7月實施，衛福部與農業部溝通，盼協調提前實施。

中華民國乳業協會秘書長方清泉告訴中央社記者，事實上，美國牛乳出口協會去年來台灣考察，發現美國液態乳在銷售給餐飲業的市場上，難與紐西蘭銷來台灣的冰磚奶競爭，因為紐西蘭冰磚奶1公升新台幣100元，還可還原4倍，等於還原後每公升只要25元，美國液態乳1公升大約要70元，降關稅仍比冰磚奶貴。

至於一般消費通路市場，方清泉說，國產鮮乳也不必太擔心，因為美國液態乳都是近兩公升大容量包裝，不適合台灣現在多半是人口少的小家庭。

農業部統計，2025年，台灣進口乳品共23萬9153噸，紐西蘭11萬9972噸，約占了一半，其次是美國4萬7118噸。

方清泉肯定這次台美對等貿易協定，他希望只有國產才能取得鮮乳標章的規定，盡早實施，也期盼農業部鼓勵台灣發展起司等多元乳品，另從補充營養角度，應該讓老人、小孩等族群多喝國產鮮乳，全國要有一致做法，不是讓各縣市各自行事。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強出席農業部記者會，他說，針對美國液態乳將零關稅進口來台灣，該思考的不是價格問題，而是如何創造優勢價值，台灣鮮奶最大優勢是從牧場到餐桌只要24小時，去年協會與農業部合作，媒合酪農與商家共推出30個用台灣鮮奶設計新的品項，包括加入火鍋等有各種不同調味方式，希望今年能達100項。