台美對等貿易協定 「企業防制強迫勞動指引」月底發布

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部下午召開記者會說明台美對等貿易協定與勞權相關部分。圖/勞動部提供
台美對等貿易協定（ART）簽署，將禁止強迫勞動產品輸入，3年內禁止對製造業及漁業移工收取招募費、5年內降低中小企業勞工籌組工會門檻勞動部長洪申翰說，農曆年後將發布「企業防制強迫勞動參考指引」，後續也會修訂就業服務法，禁止留置護照等重要身份文件，同時精進國對國直聘，讓企業採用直聘節省成本等。

為協助產業降低強迫勞動與經營風險，未來將循國內審議程序採認美國關稅法第307條認定的強迫勞動產品禁止輸入台灣，也將修法禁止留置勞工身分證件、3年內落實禁止對製造業及漁撈業移工額外收取招募費用，執行移工服務費「不預收、不超收」的規定，並且在5年內逐步精進勞工結社權等。

洪申翰說，台灣產業在國際上重要性一直在提高，大家愈來愈重台灣廠商在國際公約的價值。他去年底宣布2026年勞動政策五大方向，其中一個方向就是日後勞動部法規跟權益都必須接軌國際標準，「勞權已是產業打國際賽必要配備」。而由於台灣中小企業比例高，因此會有一段調適期，讓制度接軌更順暢、順利。

他指出，過去談強迫勞動聚焦童工、暴力脅迫，這幾年轉向關注抵債勞動， 不少移工來台被收取仲介費、招募費，因此欠債、被抵押，而這件事也跟失聯移工有關，當移工來台不用欠下大筆債務，移工失聯率就會大大降低，因此改善強迫勞動，對改善失聯移工問題也有幫助。

洪申翰說，勞動部預計農曆年後第一周就會發布「企業防制強迫勞動參考指引」，接下來也會修訂「就業服務法」，禁止留置護照等重要身份文件，年後也會把修法版本盡快送入立法院。同時跟經濟部組成輔導團隊，針對產業辦理說明會，並精進國對國直聘、優化仲介評價制度。

除禁止強迫勞動外，勞動部也將在5年內逐步精進勞工結社權，包括降低中小企業勞工籌組工會門檻、建立選擇或解散工會適當機制，完善適當罷工門檻，保障勞工爭議權行使。洪申翰說，現階段對於降低籌組門檻沒有具體數字，需要先了解工會在產業的運作樣態，以及評估制度變革跟配套，勞動部將搜集勞資等利害相關人意見。

他也說，國內有一些工會長期不運作，對企業裡勞工結社、協商權有不利阻礙，未來將針對這類工會訂有適當移除機制，也會透過完善適當罷工門檻保障工會集體行動行使，絕不會拉高罷工門檻。

失聯移工 門檻 勞動部

