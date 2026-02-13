台美對等貿易協定簽署 北市府啟動4措施助企業

台美簽署台美對等貿易協定。台北市產業局今晚表示，北市產業以商業服務業為主，為協助企業、勞工因應美國關稅衝擊，啟動「加速企業數位轉型」等4作為，強化企業營運韌性。

產業局透過新聞稿表示，北市產業以商業服務業為主，製造業多為公司總部型態，受影響產業包括金屬製品、機械、汽車零組件、塑膠製品及電力設備等。

產業局認為，整體而言，對等關稅調降至15%且不疊加，有助於緩解製造業出口壓力，但仍與日、韓在相同基礎上，長期而言，企業仍須加速升級轉型與全球市場布局，提升競爭力。

為協助企業、勞工因應美國關稅衝擊，產業局表示，台北市政府於去年4月就迅速啟動跨局處整合機制，研擬產業輔導、勞動協助、稅捐緩繳、青年支持、福利扶助相關協助及輔導措施，今年將持續辦理相關產業輔導與支持作為，協助受影響產業強化營運韌性。

產業局表示，今年主要作為有4大重點。首先，「開拓多元市場」，擴大補助工商團體及廠商參與國際展覽，調整申請規定，放寬申請件數限制並新增加碼補助措施，同一工商團體或廠商可申請2案參展補助，每一展覽工商團體最高補助新台幣120萬元、個別廠商最高補助10萬元。

「加速企業數位轉型」鼓勵具備外銷能力且有意拓展國際市場的企業，強化跨境電商營運能力，依企業在跨境電商不同發展階段，提供實質運用跨境電商的拓銷輔導資源，協助企業運用跨境電商平台降低對單一市場的依賴，提升整體出口韌性與競爭力。

「擴大鼓勵研發創新」，台北市產業發展獎勵補助計畫針對受美國關稅政策影響的企業，啟動「因應美國關稅，加碼20%獎勵補助」專案，鼓勵企業透過創新提升競爭力。

「辦理台美城市產業商機媒合會」，去年結合美國各州政府駐台辦事處、美國商會等單位，首次舉辦「台美城市產業商機媒合會」，打造以「城市對城市」的B2B合作平台，成效顯著；今年將持續深化台美城市層級雙邊經貿連結，以「產業合作」與「雙向投資」為核心目標，強化產業供應鏈協作、投資對接與市場布局。

產業局長陳俊安強調，關稅議題不僅涉及貿易條件調整，更牽動產業布局與就業市場，北市府將持續整合資源，提供企業「看得見、用得到」的實質支持，協助北市產業在全球供應鏈重組趨勢下穩健轉型與成長。