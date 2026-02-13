台美對等貿易協定簽署 外長林佳龍：台美開啟「經貿戰略夥伴」新時代

農曆年前夕傳來振奮人心的好消息。外交部長林佳龍表示，台灣時間13日清晨、美東時間12日由鄭麗君副院長與楊珍妮總談判代表率領的談判團隊，於華府與美方完成歷史性的重要一步。林佳龍指出，在美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）見證下，駐美代表俞大㵢大使與美國在台協會（AIT）華盛頓總部藍鶯執行理事正式簽署「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade, ART），象徵台美正式開啟「經貿戰略夥伴關係」的新局。

林佳龍表示，賴清德總統13日上午也隨即召開國安高層會議，宣布成立「國家經濟戰略指導小組」，並由總統親自擔任召集人，結合行政院卓榮泰院長領導的「經濟發展委員會」，由國安團隊與行政部門分工合作，整合朝野與產業界力量，共同推進國家經濟發展的整體戰略布局。

林佳龍回顧過去10個月台美經貿夥伴關係的進展並指出，自去年4月美方公布「對等關稅」政策後，我方談判團隊便密集與美方就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全及供應鏈合作等議題展開多輪協商。今年1月中完成談判並簽署台美投資合作備忘錄（MOU），確立台美15%關稅與232條款優惠待遇，以及台美高科技與供應鏈深化整合的「台灣模式」。

林佳龍提到，在今年1月底第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）平台，雙方亦簽署「矽盛世宣言」及「台美經濟安全合作聯合聲明」，在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、高科技人才培育、第三國合作與雙邊經濟合作等七大面向取得具體成果，使台美關係邁入兼顧經濟安全、科技創新與供應鏈韌性的「共生夥伴關係」（symbiotic partnership）。

「Taiwan is Taiwan」林佳龍強調，關稅與協定，是國家主權與經濟實力的具體呈現。自2022年蔡英文總統時期台美簽署「台美21世紀貿易倡議」以來，在Team Taiwan的共同努力下，台美關係從經貿合作夥伴深化為共生夥伴、經貿戰略夥伴與高科技夥伴。隨著13日對等貿易協定的正式簽署，意味著未來台美政府對政府的往來互動與民間雙向投資將更加緊密。

林佳龍說，在全球地緣政治格局快速變動之際，台灣透過跨政府、跨黨派與產業界持續攜手打拚，已位處全球經濟安全及可信賴供應鏈的關鍵地位。他認為，如今關稅與貿易協定早已不只是貿易工具，而是在以「國家安全」為核心的新國際秩序下，打造產業競爭力、科技創新能量與供應鏈韌性的「生存制度」，也是台灣確保生存空間與發展動能的重要基石。他並期盼立法院能支持通過「台美投資合作備忘錄」及「對等貿易協定」，讓得來不易的台美合作成果得以落實、共促互利繁榮。

「外交是綜合國力的展現」。林佳龍並感謝外交部同仁與駐美代表處在談判過程中的奔走與協調。林佳龍表示，在賴總統「價值外交」理念與打造「經濟日不落國」的願景下，外交部持續推動「總合外交」，以價值、同盟與經濟三大面向深化與美國及其他理念相近夥伴的合作及鏈結。林佳龍期待，未來台灣在「國家經濟戰略指導小組」的方針下全力以赴，確保台灣在全球供應鏈與經濟安全體系中的關鍵地位，為國家開創更安全、更繁榮的未來。