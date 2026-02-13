台美貿易協定簽署！美牛30月齡以下可進口脊髓等 專家稱仍較嚴格

台美對等貿易協定今天簽署，將開放30月齡以下美牛頭骨、腦、眼睛、脊髓等進口。專家指出，牛因普利昂感染狂牛症風險降低，國際已經較不擔心，台灣規定仍相對嚴格。

根據衛生福利部疾病管制署資料，庫賈氏病為第4類法定傳染病，分為散發型、遺傳型、醫源型及新型庫賈氏病。其中的新型庫賈氏病即是俗稱的狂牛症，若發生在牛隻身上，又稱牛海綿狀腦病（BSE）。

狂牛症是由具感染力又抗高溫高壓的普利昂（Prion）變性蛋白質所引起，造成神經細胞死亡，使腦組織變成海綿狀的疾病。當人類誤食感染狂牛症的牛肉製品，就有吃進普利昂變性蛋白引發中樞神經病變的風險。

台美對等貿易協定今天簽署，進口美國牛絞肉及心、肝、腎等內臟將解禁，衛福部長石崇良下午在行政院記者會補充說明，30月齡以下頭骨、腦、眼睛、脊髓等也將開放，30月齡以上這些部位仍禁止。

高雄長庚名譽副院長、庫賈氏病專家陳順勝今天接受媒體採訪說明，近年隨著普利昂檢驗、環境檢測、消毒與清理相關技術進步，情況已與20年前不同，世界各國都相繼採取較為開放的態度，在規範上也逐漸鬆綁。

陳順勝說明，以前許多人在飼養牛隻時，都會加入骨粉來促進牛隻生長，當含有普利昂的牛、羊組織被做成骨粉後餵牛，就會造成牛隻感染。

陳順勝指出，現在許多國家飼料已規定不能加入動物蛋白，因此牧場裡發生整群牛隻感染普利昂的機率已非常低，僅百萬分之1機率會發生基因突變所造成的非典型牛海綿狀腦病；但因如今也已較容易檢測出來，再造成感染的機率也低很多。

對於開放進口美國30月齡以下小牛頭骨、腦、眼睛、脊髓等部位，陳順勝說明，近年世界各國針對不論年齡的牛隻，都已比較不擔心牛海綿樣腦病，規定也已經鬆綁很多，台灣規範30月齡以下其實相對嚴格。