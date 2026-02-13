產業衝擊評估報告已「大致完成」 經長：春節趕工送立院

快訊

中央社／ 台北13日電
經濟部長龔明鑫。圖／中央社
台美已正式簽署對等貿易協定（ART），經濟部長龔明鑫今天表示，產業衝擊影響評估報告「大致上已整理得差不多」，目前正著手撰寫正式文本，待行政院副院長鄭麗君返台後，把簽訂文件與評估報告整合，相關單位將利用春節連假期間完成彙整作業，一併送交立法院。

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊與美方就「台美對等貿易協定（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）」達成共識，於美東時間12日共同見證駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯完成簽署「台美對等貿易協定」。

龔明鑫下午接受媒體聯訪時指出，經濟部已就協定可能帶來的產業影響完成盤點與分析，目前僅剩文本撰寫與整體整合程序，會盡快利用春節寫出來，以利後續送交國會審議與對外說明。

針對產業衝擊評估，龔明鑫指出，美國輸台產品中，原本即有逾8成已享零關稅待遇，這次調整主要集中在剩餘約19%至20%的項目，雖然品項多，但整體金額不大，對總體產業影響有限。

龔明鑫表示，部分上游原料產業可能面臨競爭，但對下游製造反而有利，例如汽車產業可用零關稅進口美國零組件，降低成本、提升整車競爭力，「是一個正負相抵的結果」，整體推估影響不大，且在出口端取得更佳條件後，對外競爭力反而提升，整體來看是一個正向的結果。

針對外界關注的能源採購議題方面，龔明鑫表示，政府主要盤點的是台灣中油採購結構，目前中油自美採購原油比例已達6成，考量油品特性與煉製需求，未來將維持6成占比。

至於在天然氣部分，龔明鑫說，去年自美採購占比約10%至12%，基於提升能源安全與供應韌性考量，規劃至2029年逐步提高至約25%，分散過去較集中於卡達等中東地區的進口來源，另外隨著國內天然氣發電機組陸續上線，對美整體採購量也將同步增加。

媒體詢問，對美投資是否涉及核電相關設備或技術採購，龔明鑫表示，本次協議未納入核電項目，現階段以既有機組的自主安全檢查為主，須待專業檢測完成後，才會確認是否有額外設備需求。

這次美國保健食品關稅由30%降至10%，是否會對產業影響，龔明鑫表示，「美國的保健食品非常強」，開放後可讓消費者享有更多選擇與較低價格，針對國內市場，政府也將輔導業者發展差異化市場，例如強化益生菌等非美國主流領域，維持市場競爭力。

媒體也關注汽車零組件關稅降為零後，國內業者的看法。龔明鑫表示，首波台美關稅調整已先將台灣銷美的汽車零組件關稅降至15%，業者反應正面，「大家都很高興，因為台灣在美國市場、尤其是售後維修（AM）市場非常強」。

他進一步指出，像引擎等台灣無法生產的零組件，本來就需仰賴國外供應，若能自美國以零關稅進口相關零件，將有助整車業者降低成本；雖然這波並未對所有國家一體適用，但至少已先針對美國調降。

針對台灣企業將自主投資美國2500億美元的部分，龔明鑫表示，該金額是經政府與企業盤點後提出的規劃方向，細節由企業自行宣布。

面對外媒質疑在川普任期（至2028年）內此投資金額難以全數達標，龔明鑫說，1座工廠建置需2年，台積電屆時可能僅推進至第3座廠，在2028年前確實無法全數實現所有投資，但強調台積電向來信守承諾，只要答應了就一定會做到。

美國在台協會 龔明鑫 關稅 行政院 貿易協定

