吳思瑤：立院審議ART不能變更內容 盼在野理性監督

台美簽署對等貿易協定（ART），身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天表示，ART是正式的條約締結，勢必要經過國會審議，依條約締結法規定，在野黨只能在ART加註意見、提出決議，沒有辦法直接變更或調整簽訂內容。

台美已簽署台美對等貿易協定（ART），根據條約締結法第8條，條約案經簽署後，行政院經貿談判辦公室應於30天內報請政院，再核轉立法院審議。行政院長卓榮泰今天說，國際條約是基於各自國家共同利益所簽訂的合約，締約後審議也應是完整內容，期待國會有國際共識。

吳思瑤今天帶著紅豆餅與蝴蝶蘭在立法院召開記者會。她分2部分說明，未來會將第一階段所簽署涉及半導體及其衍生品的MOU（備忘錄）以及今天完成簽訂的ART，一併送到國會，MOU部分屬於查照案，如果在野黨要改為審查案、民進黨尊重，就嚴謹理性的來審查。

至於ART部分，吳思瑤表示，ART是正式的條約締結、正式協議，勢必要經過國會審議，依條約締結法規定，在野黨只能在ART加註意見、提出決議，沒有辦法直接變更或調整簽訂內容，這是法規不允許的。

她指出，若立院就ART包含內容、品項等有不同意見並作成決議，台美雙方就必須回到談判桌重談；至於MOU部分屬於查照案，只能「Yes or No」，就是接受或退回。

吳思瑤表示，此次談判結果可以說是好上加好，台灣有為有守、得分遠比失分多，未來國會審查時，希望在野黨可以理性、嚴謹的監督。

吳思瑤說，在野黨團針對關稅談判結果所提觀點，民進黨團都尊重，未來送立法院審查時，在野黨可就其關心議題透過理性嚴謹的監督來釋疑，且立法院已安排專案報告，絕對可以讓立委問飽問滿，如果有任何的擔憂都可透過質詢來理性對話。