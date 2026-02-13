美台關稅協議簽署 陳菁徽疑食安門戶大開：賣掉國人健康？

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團下午舉行記者會，回應台美關稅協定議題，國民黨立委陳菁徽出席說明。記者余承翰／攝影
國民黨立法院黨團下午舉行記者會，回應台美關稅協定議題，國民黨立委陳菁徽出席說明。記者余承翰／攝影

美台對等關稅協議今簽署，國民黨立院黨團下午舉行記者會，國民黨立委陳菁徽質疑此協議將令我國食安門戶大開，開放含有萊克多巴胺的牛內臟、絞肉等。她點名準備參選縣市首長的民進黨立委，質疑要讓自己的選民，一起被犧牲嗎？

陳菁徽回觀過去的食安危機，質疑政府打算門戶大開，放行風險更高、檢驗難度更複雜的美國牛絞肉與內臟，豈不是將國人置於更大的險境之中？國人最關心的美牛內臟、絞肉都將開放，賣了台積電，連國人的健康也要賣掉嗎？我國至沒有開放牛內臟等產品進口，最主要原因在於萊克多巴胺的殘留量以及狂牛症，萊克多巴胺殘存量放寬到與國際相同標準，但國內肉品卻仍然嚴格禁用，要求零檢出。

陳菁徽表示，在衛福部食藥署「食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估」報告中指出，根據多項國內外動物與人體試驗結果，萊克多巴胺可能對心血管系統帶來負面影響，引發心跳加快、血壓上升等反應，對心血管疾病患者與特定族群可能造成健康負擔。台灣的死亡率排名中，心血管相關疾病已經連續25年登上前三名，這絕非政治考量，是對國家的食品安全風險控管。

陳菁徽表示，台灣飲食文化本就與歐美國家截然不同，Codex訂定的安全容許量，是基於西方人的攝食量。台灣對於內臟類食品的食用比例，遠高於歐美國家。請問衛福部，是否有針對台灣實際飲食型態，重新進行風險評估嗎？在這場貿易談判之中，被犧牲的正是全民的健康福祉。

陳菁徽表示，依據世界貿易組織所訂定「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定」（SPS協定），提到會員國為保護會員國的人類健康所必須的衛生檢疫措施，換言之為了健康，貿易是可以退讓的；SPS協定第3.3條，WTO允許成員國有科學理由，就可制定比國際標準更嚴格的檢疫措施。

陳菁徽再說，據SPS協定第5.1條，各國所採行的食品安全與防疫措施，必須以科學證據與風險評估為基礎。如果政府沒有做完完整、可信的風險評估，就不應該貿然開放。請問台灣開放美牛內臟的風險評估做完了嗎，報告在哪裡？

陳菁徽說，台灣其實可以透過SPS協定，保障國內食品安全，把國人健康擺在貿易的前面，這是再正常不過的事情，民進黨政府有做嗎？她點名準備參選縣市首長的民進黨立委賴瑞隆陳亭妃蔡易餘、王美惠、陳瑩、陳素月、蘇巧慧等，請延續當年民進黨立委劉建國、林淑芬的堅持，在萊豬開放時，不願犧牲國人食安，選擇用棄權來捍衛國人健康。要讓自己的選民，一起被犧牲嗎？

