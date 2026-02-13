快訊

有何影響？台美簽署對等貿易協定 府院記者會關鍵問答一次看

恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」！女警出庭走「法官通道」連喊：我無法控制

你的首選第幾名？新台幣改版票選結果出爐 這主題奪冠輾壓第2名

美國乳零關稅…酪農憂受衝擊 陳駿季：去年液態乳進口負成長

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部長陳駿季。記者曾原信/攝影
農業部長陳駿季。記者曾原信/攝影

美國液態乳進口將降至零關稅，酪農憂慮國產鮮乳將受衝擊。農業部長陳駿季今受訪時說，去年紐西蘭液態乳零關稅上路，酪農當時也很擔心，但檢視去年，整體液態乳進口為負成長，農業部也搭配淘汰國產牛的配套，控制國產乳生產量，提高生產效率與品質。

酪農協會理事長李恂潭指出，美國液態乳占國內進口量超過7成，若零關稅，在進口乳價格更便宜之下，對國內酪農產業勢必造成重大衝擊，盼農業部能控制進口總量。

對此，陳駿季表示，去年台紐零關稅上路，酪農也很擔心受影響，但檢視去年一整年，國外液態乳進口部分，鮮乳增加800多噸，保久乳增加1400多噸，但冰磚奶降低1500多噸，若以冰磚奶一比四的還原比例計算，整體液態乳進口反而呈現負成長。他還說，現在進口美國牛乳都在特定通路銷售居多，超商看到的大多是國產鮮乳。

陳駿季說，農業部去年祭出配套，有系統地淘汰國產牛，提高生產效率。國產乳量適當產量為43萬噸，現在已經從前年的47、48噸，降低至去年的45噸，量不是重點，而是要控制好量，提高生產效率跟品質，維持酪農每公斤利潤甚至更高，以價值帶動價格有效提升。年後會再跟產業座談。

酪農 農業部 美國

延伸閱讀

陳駿季：估銷美農產品 4、5年內業績成長2成

台美貿易協定簽署 農業部：爭取到261項農產銷美零關稅

農民被犧牲？藍委憂美國花生零關稅重創產業 張惇涵：非跟雲林競爭

逾千項美國農產品輸台降為零關稅 賴總統曝決策考量

相關新聞

汎德：BMW X3、X5、X6與X7將配合政府調整售價

BMW總代理汎德對「台美貿易協議」之正式定案表達肯定與支持，並尊重政府在整體經貿政策上的決策方向，也相信此項協議將有助於...

台美簽署對等貿易協定 卓揆盼立院通過完整內容：會向韓國瑜拜託幫忙

台美簽署對等貿易協定，未來必須送交立法院審議才能生效，閣揆卓榮泰表示，年後五院院長茶敘時，他也會強烈向立法院長韓國瑜拜託...

「天然氣從哪來較安全？」國營企業增加對美採購 張惇涵：答案不言而喻

台美簽訂對等關稅貿易協定，我方預計對美採購石油、天然氣、電力設備和民用航空器等，金額將達848億美元。閣揆卓榮泰說，基於...

產業衝擊評估報告已「大致完成」 經長：春節趕工送立院

台美已正式簽署對等貿易協定（ART），經濟部長龔明鑫今天表示，產業衝擊影響評估報告「大致上已整理得差不多」，目前正著手撰...

吳思瑤：立院審議ART不能變更內容 盼在野理性監督

台美簽署對等貿易協定（ART），身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天表示，ART是正式的條約締結，勢必要經過國會審議，...

台美對等貿易協定 防制強迫勞動指引2月底發布

台美對等貿易協定簽署，雙方共識防止強迫勞動、落實公平招募。勞動部長洪申翰今天說，2月底發布企業防制強迫勞動參考指引，年後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。