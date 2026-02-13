美國乳零關稅…酪農憂受衝擊 陳駿季：去年液態乳進口負成長

美國液態乳進口將降至零關稅，酪農憂慮國產鮮乳將受衝擊。農業部長陳駿季今受訪時說，去年紐西蘭液態乳零關稅上路，酪農當時也很擔心，但檢視去年，整體液態乳進口為負成長，農業部也搭配淘汰國產牛的配套，控制國產乳生產量，提高生產效率與品質。

酪農協會理事長李恂潭指出，美國液態乳占國內進口量超過7成，若零關稅，在進口乳價格更便宜之下，對國內酪農產業勢必造成重大衝擊，盼農業部能控制進口總量。

對此，陳駿季表示，去年台紐零關稅上路，酪農也很擔心受影響，但檢視去年一整年，國外液態乳進口部分，鮮乳增加800多噸，保久乳增加1400多噸，但冰磚奶降低1500多噸，若以冰磚奶一比四的還原比例計算，整體液態乳進口反而呈現負成長。他還說，現在進口美國牛乳都在特定通路銷售居多，超商看到的大多是國產鮮乳。

陳駿季說，農業部去年祭出配套，有系統地淘汰國產牛，提高生產效率。國產乳量適當產量為43萬噸，現在已經從前年的47、48噸，降低至去年的45噸，量不是重點，而是要控制好量，提高生產效率跟品質，維持酪農每公斤利潤甚至更高，以價值帶動價格有效提升。年後會再跟產業座談。