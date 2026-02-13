快訊

有何影響？台美簽署對等貿易協定 府院記者會關鍵問答一次看

恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」！女警出庭走「法官通道」連喊：我無法控制

你的首選第幾名？新台幣改版票選結果出爐 這主題奪冠輾壓第2名

台美對等貿易協定 防制強迫勞動指引2月底發布

中央社／ 台北13日電
台美對等貿易協定（ART）簽署，雙方共識防止強迫勞動。勞動部長洪申翰（圖）13日表示，2月底就會公布「企業防制強迫勞動參考指引」。圖／中央社
台美對等貿易協定（ART）簽署，雙方共識防止強迫勞動。勞動部長洪申翰（圖）13日表示，2月底就會公布「企業防制強迫勞動參考指引」。圖／中央社

台美對等貿易協定簽署，雙方共識防止強迫勞動、落實公平招募。勞動部洪申翰今天說，2月底發布企業防制強迫勞動參考指引，年後送修法草案，禁止留置勞工護照及重要文件。

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊與美方就「台美對等貿易協定（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）」達成共識，後續並共同見證駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯完成簽署「台美對等貿易協定」。

在對等貿易協定中，台美雙方對勞權保障有合作共識，包含未來將禁止強迫勞動產品輸入，3年內禁止對製造業及漁業移工收取招募費及5年內逐步精進勞工結社權等。

洪申翰今天在勞動部記者會指出，台灣在國際供應鏈角色越來越重要，很難忽視國際勞動要求及標準，強迫勞動是這次台美協定重要議題，國際也漸漸從過去談童工、暴力脅迫等將重點逐漸移向對移工的債務勞動上，台灣須認清，不管是從價值面、貿易面等，國際都更重視強迫勞動議題。

洪申翰說，防止強迫勞動與如今產業關注的失聯移工問題相關，當移工來台灣不用欠下大筆債務時，移工的失聯率就會大幅降低，因此強迫勞動議題後續會是勞動部關注重點。

洪申翰表示，春節後，2月底就會公布已擬好的「企業防制強迫勞動參考指引」，年後也會將禁止留置勞工護照及重要文件等修法條文版本送到立法院審議，後續將和經濟部組成輔導團隊，讓產業更理解強迫勞動議題。

除了強迫勞動議題外，勞動部也將在5年內逐步精進勞工結社權，包含降低中小企業勞工籌組工會門檻、建立選擇或解散工會適當機制，完善適當罷工門檻，保障勞工爭議權行使。

根據工會法，現行籌組工會門檻為30人。勞動部勞動關係司長王厚偉說，美方不希望工會門檻造成台灣中小企業籌組工會困難，後續會從國外規定及應有多少人數才能讓工會正常運作等方向思考後續修改方向。

至於建立選擇或解散工會適當機制，洪申翰說，國內會有一些工會長期不運作，對企業裡面勞工結社、協商權有不利阻礙，未來將針對這類工會訂有適當移除機制，也會透過完善適當罷工門檻來好好保障工會集體行動行使，絕不會拉高罷工門檻。

失聯移工 門檻 台美 洪申翰 勞動部 貿易協定 鄭麗君

延伸閱讀

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

台美ART簽署在即 勞長洪申翰出席汽車關稅會議

民視「豆腐媽媽」替身演員職災 洪申翰：將強化高風險拍攝作業防護

勞長洪申翰帶隊春安勞檢 南亞科14項違規挨罰55萬元

相關新聞

汎德：BMW X3、X5、X6與X7將配合政府調整售價

BMW總代理汎德對「台美貿易協議」之正式定案表達肯定與支持，並尊重政府在整體經貿政策上的決策方向，也相信此項協議將有助於...

台美簽署對等貿易協定 卓揆盼立院通過完整內容：會向韓國瑜拜託幫忙

台美簽署對等貿易協定，未來必須送交立法院審議才能生效，閣揆卓榮泰表示，年後五院院長茶敘時，他也會強烈向立法院長韓國瑜拜託...

「天然氣從哪來較安全？」國營企業增加對美採購 張惇涵：答案不言而喻

台美簽訂對等關稅貿易協定，我方預計對美採購石油、天然氣、電力設備和民用航空器等，金額將達848億美元。閣揆卓榮泰說，基於...

吳思瑤：立院審議ART不能變更內容 盼在野理性監督

台美簽署對等貿易協定（ART），身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天表示，ART是正式的條約締結，勢必要經過國會審議，...

台美對等貿易協定 防制強迫勞動指引2月底發布

台美對等貿易協定簽署，雙方共識防止強迫勞動、落實公平招募。勞動部長洪申翰今天說，2月底發布企業防制強迫勞動參考指引，年後...

有何影響？台美簽署對等貿易協定 府院記者會關鍵問答一次看

台美完成簽署對等貿易協定（ART），確立對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠，也爭取到逾2000項輸美產品豁免對等關稅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。