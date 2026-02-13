有何影響？台美簽署對等貿易協定 府院記者會關鍵問答一次看

台美完成簽署對等貿易協定（ART），確立對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠，也爭取到逾2000項輸美產品豁免對等關稅，輸美平均關稅將降至12.33%。總統府與行政院今天召開記者會說明談判成果、產業影響、政府支持措施，以下是關鍵問答。

台美已在1月簽署投資備忘錄（MOU），並在今天完成對等貿易協定簽署，對台灣意義為何？

總統賴清德指出，台美貿易談判成果達成6大目標、5項歷史性突破，包括爭取對等關稅與232關稅最優惠待遇，且共2072項輸美產品豁免對等關稅，使得輸美平均關稅從35.78%降至12.33%，徹底扭轉長期貿易劣勢，提升台灣產業國際競爭力，更確立台美高科技戰略夥伴關係。

總統府也將成立「國家經濟戰略指導小組」，由賴總統擔任召集人，國安單位結合行政院長卓榮泰領導的「經濟發展委員會」分工，針對各項結構性課題擬定策略及執行方案，進一步推升台灣經濟。

農工產品輸美豁免關稅及開放情形？

台灣輸美工業產品有逾7成屬於232條款產品項目，包括半導體及其衍生品、汽車零組件及木材家具、航空零組件的鋼鐵鋁成分等，已獲最優惠待遇。其他約2成屬對等關稅項目，其一是1811項產品豁免對等關稅，包含重機電、航空器零組件、藥品、化學品、印刷品等，平均稅率將由35.79%降低至12.32%，剩餘則適用15%對等關稅且不疊加。

至於美國輸台工業產品，包括小客車及其零組件、化學品、機械、生技醫藥、電子產品、金屬及礦物等降至零關稅，但為維持產業軍工韌性，保留部分產品部分降稅，包含中小貨車、數控臥式車床、發電機等。

農業產品輸美方面，共261項豁免對等關稅，包括蝴蝶蘭、茶葉、樹薯粉（珍奶原料）、咖啡等，占農產總輸美金額約4成。

面對美方要求全面開放壓力，小麥、牛肉、櫻桃等降至零關稅，但台灣也守住稻米、牡蠣、雞肉等27項重要農產品不降稅，並成功爭取46項維持一定關稅，包含鴨肉、鵝肉、保健食品等，豬肉更有3年降稅緩衝期。

美規小客車將以零關稅登台，對國產車影響？

台美簽署對等貿易協定（ART），未來美規小客車將降至零關稅，中小貨車平均稅率21.7%降至10%，以確保軍工韌性。

經濟部長龔明鑫表示，進口車與國產車存在價差，此狀況估可維持2、3年；對於產業關注日系車廠可能轉向自美國生產後輸入台灣，他指出，以平價車款來說，在台灣的生產成本較美國低約10%，如今美國汽車零組件也開放零關稅來台，因此較合理狀況是從美國進口零組件，但仍在台灣整車組裝，會動態觀察。

美牛美豬開放情況，是否兼顧民眾食品安全？

美牛方面，美國在2013年被世界動物衛生組織（WOAH）列為風險可忽略國家（最高安全等級，全牛齡品項皆安全），台灣基於國際規範調整，開放絞肉及部分內臟，但30個月齡以上牛頭骨和脊柱取得的進階回復肉，仍維持禁止。

至於萊克多巴胺（萊劑）安全容許量，衛福部長石崇良表示，將召開專家會議，對齊國際標準，並堅持4大不變原則，包括敏感品項禁令不變、原產地標示不變、校園採購國產不變、食安管理機制不變。

台美貿易談判底定，政府有哪些協助產業轉型升級作為？

汽車產業部分，目前台灣整車業產值約2000億元、零組件業近3000億元，根據經濟部委託智庫預估，約影響台灣整車產值1.94%、新台幣40億元，經濟部將透過韌性特別預算30億元支持產業轉型升級，加上先前加碼減免貨物稅，盼透過開拓多元市場、提升國際驗證能量、成立專責輔導團，穩住汽車市場。

農業方面，農業部將成立新台幣300億元的農安基金，從4面向支持產業，包括扶持農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性，農民安心、農村安定。

台美對等貿易協定簽署完成，後續國內審議程序？

台美已簽署完成對等貿易協定（ART），根據條約締結法第8條，條約案經簽署後，行政院經貿談判辦公室應於30天內報請行政院，再核轉立法院審議。行政院長卓榮泰表示，國際條約是基於各自國家共同利益所簽訂的合約，締約後審議也應是完整內容，期待國會有國際共識。

卓榮泰強調，政府會鍥而不捨與國會說明，年後賴總統也會邀集五院院長茶敘，就台美簽署的2項協議、年度總預算、軍購特別條例，一併拜託立法院給予協助，賴總統和他也會持續到各產業進行關懷之旅。