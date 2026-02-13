台美貿易協定 食品及保健產品業者：影響是長期的、需持續觀察
台美對等貿易協定（ART）達成共識，其中保健食品關稅從30％降至10％，美豬關稅第三年起減半、美牛開放絞肉及部分內臟，然而頭骨脊髓等敏感品項仍禁止；食品業跟保健產品業普遍認為，降關稅在預期內，影響是長期的要持續觀察。
食品業者指出，台灣民眾都吃溫體豬肉，所以影響有限，對一些加工食品有挹注但是並不明顯；至於美牛降低關稅降低對產業影響，包括餐飲業都會受惠，未來是否會有美牛產品降價潮，還要持續觀察。
國內的保健產品業者指出，保健食品進口關稅降低是必然，降幅在預期內，大宗保健食品如維他命、魚油⋯等衝擊較大；不過台灣生產的保健食品極具競爭力，由業者自行研發，例如益生菌等都有一定的水準，相關產品不只內銷也持續外銷。
長期還是要看業者本身產品研發的最重要能否維持競爭力，差異化是勝出的重要關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。