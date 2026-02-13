台美貿易協定 食品及保健產品業者：影響是長期的、需持續觀察

台美對等貿易協定（ART）達成共識，其中保健食品關稅從30％降至10％，美豬關稅第三年起減半、美牛開放絞肉及部分內臟，然而頭骨脊髓等敏感品項仍禁止；食品業跟保健產品業普遍認為，降關稅在預期內，影響是長期的要持續觀察。

食品業者指出，台灣民眾都吃溫體豬肉，所以影響有限，對一些加工食品有挹注但是並不明顯；至於美牛降低關稅降低對產業影響，包括餐飲業都會受惠，未來是否會有美牛產品降價潮，還要持續觀察。

國內的保健產品業者指出，保健食品進口關稅降低是必然，降幅在預期內，大宗保健食品如維他命、魚油⋯等衝擊較大；不過台灣生產的保健食品極具競爭力，由業者自行研發，例如益生菌等都有一定的水準，相關產品不只內銷也持續外銷。

長期還是要看業者本身產品研發的最重要能否維持競爭力，差異化是勝出的重要關鍵。