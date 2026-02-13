稱花近8千億美元換省5%關稅 賴士葆：這筆買賣有成功嗎

美台對等關稅協議今簽署，國民黨立院黨團下午舉行記者會，國民黨立委賴士葆表示，去年我國出口美國約2千億美元，從「20%+N」變成15%，省5%是省100億美元，就為了減少100億美元，我方付出多少代價？

賴士葆表示，我方必須對美國有美元2500億元的企業直接投資，再加上美元2500億元的政府信用保證，總共為5千億美元。政府沒講清楚當中是否包含台積電赴美投資1650億美元，若是外加則為6650億美元，加上關稅協議中對美採購美元848億元，將近8千億美元，約是我國一年GDP，換對等關稅降為15%，這筆買賣有成功嗎？這是不划算的。

賴士葆也說，政府不斷聲稱關稅從「20%+N」降到15%很棒，但明天開始過年，新聞都被蓋掉，如果真的很棒，需要壓線公布嗎？1482項農產品關稅要降為零，有的是逐年降低。4885項工業產品關稅要降為零。對幾十萬農民的衝擊，對相關製造業的衝擊有多大？汽車也是壓線確定，關稅要降為零。台灣汽車業、汽車業供應鏈廠商的從業人數約30萬人，這些人的壓力有多大？很快就可看到衝擊，台灣車無法跟美國車競爭。

賴士葆解釋，在美國製造的任何車子都可進來台灣，且是零關稅。他會提案，要求台灣汽車業的核心零組件，比如說引擎，進口要零關稅，否則無法競爭。另外我國半導體產業正在被掏空，美國商務部長盧特尼克說，台灣產能40%要去美國，政府一直否認，這次也要落實幫助美國建立產業園區、產業聚落。