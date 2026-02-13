快訊

有何影響？台美簽署對等貿易協定 府院記者會關鍵問答一次看

恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」！女警出庭走「法官通道」連喊：我無法控制

你的首選第幾名？新台幣改版票選結果出爐 這主題奪冠輾壓第2名

稱花近8千億美元換省5%關稅 賴士葆：這筆買賣有成功嗎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團今下午舉行記者會，回應台美關稅協定議題，國民黨立委賴士葆出席說明。記者余承翰／攝影
國民黨立院黨團今下午舉行記者會，回應台美關稅協定議題，國民黨立委賴士葆出席說明。記者余承翰／攝影

美台對等關稅協議今簽署，國民黨立院黨團下午舉行記者會，國民黨立委賴士葆表示，去年我國出口美國約2千億美元，從「20%+N」變成15%，省5%是省100億美元，就為了減少100億美元，我方付出多少代價？

賴士葆表示，我方必須對美國有美元2500億元的企業直接投資，再加上美元2500億元的政府信用保證，總共為5千億美元。政府沒講清楚當中是否包含台積電赴美投資1650億美元，若是外加則為6650億美元，加上關稅協議中對美採購美元848億元，將近8千億美元，約是我國一年GDP，換對等關稅降為15%，這筆買賣有成功嗎？這是不划算的。

賴士葆也說，政府不斷聲稱關稅從「20%+N」降到15%很棒，但明天開始過年，新聞都被蓋掉，如果真的很棒，需要壓線公布嗎？1482項農產品關稅要降為零，有的是逐年降低。4885項工業產品關稅要降為零。對幾十萬農民的衝擊，對相關製造業的衝擊有多大？汽車也是壓線確定，關稅要降為零。台灣汽車業、汽車業供應鏈廠商的從業人數約30萬人，這些人的壓力有多大？很快就可看到衝擊，台灣車無法跟美國車競爭。

賴士葆解釋，在美國製造的任何車子都可進來台灣，且是零關稅。他會提案，要求台灣汽車業的核心零組件，比如說引擎，進口要零關稅，否則無法競爭。另外我國半導體產業正在被掏空，美國商務部長盧特尼克說，台灣產能40%要去美國，政府一直否認，這次也要落實幫助美國建立產業園區、產業聚落。

美國 賴士葆 國民黨 對等關稅 台積電 半導體

延伸閱讀

未速審台美協議恐步南韓後塵？ 賴士葆批：未審先扣帽子居心不良

曝賴總統過去「重啟談判也在所不惜」 賴士葆：換位置就換腦袋？

傳台美關稅協議下周簽署 賴士葆：政府未說明美國貨輸台是否零關稅？

破壞罷免賴士葆宣傳看板判刑3月 法官：妨害宣講政治

相關新聞

汎德：BMW X3、X5、X6與X7將配合政府調整售價

BMW總代理汎德對「台美貿易協議」之正式定案表達肯定與支持，並尊重政府在整體經貿政策上的決策方向，也相信此項協議將有助於...

台美簽署對等貿易協定 卓揆盼立院通過完整內容：會向韓國瑜拜託幫忙

台美簽署對等貿易協定，未來必須送交立法院審議才能生效，閣揆卓榮泰表示，年後五院院長茶敘時，他也會強烈向立法院長韓國瑜拜託...

「天然氣從哪來較安全？」國營企業增加對美採購 張惇涵：答案不言而喻

台美簽訂對等關稅貿易協定，我方預計對美採購石油、天然氣、電力設備和民用航空器等，金額將達848億美元。閣揆卓榮泰說，基於...

吳思瑤：立院審議ART不能變更內容 盼在野理性監督

台美簽署對等貿易協定（ART），身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天表示，ART是正式的條約締結，勢必要經過國會審議，...

台美對等貿易協定 防制強迫勞動指引2月底發布

台美對等貿易協定簽署，雙方共識防止強迫勞動、落實公平招募。勞動部長洪申翰今天說，2月底發布企業防制強迫勞動參考指引，年後...

有何影響？台美簽署對等貿易協定 府院記者會關鍵問答一次看

台美完成簽署對等貿易協定（ART），確立對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠，也爭取到逾2000項輸美產品豁免對等關稅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。