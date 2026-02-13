台美貿易協定簽署 陳駿季估銷美農產品「4、5年內業績成長2成」

台美對等貿易協定簽署，除原先雙方已達成對等關稅降為15%不疊加，我國更進一步爭取蝴蝶蘭、咖啡等261項農產品銷美豁免對等關稅，農業部長陳駿季說，預估4、5年間銷美農產品業績可成長兩成以上。

農業部今下午召開記者會說明農產品關稅。他表示，這次談判有為有守，除針對外銷品項積極爭取15%不疊加關稅，也特別爭取261項豁免關稅項目，未來將持續深耕美國市場，而從蝴蝶蘭等其他品項業者所談，估計4、5年間業績可成長兩成以上，不過仍須視競爭對手國本身價格。

對於將成立的300億元「農安基金」，陳駿季說，外銷部分，農安基金將協助已經有外銷優勢的農產品更能站得住腳，提升更好的產業供應鏈，讓產業供應鏈順暢、供貨穩定；對內鞏固產業韌性，在台美關稅開創新格局之際找出產業最大利益，積極輔導讓現在國內市占率高的農產品站穩腳步，維持國產品競爭力，絕不會掉以輕心。

對於美國農產品進口降稅是否將衝擊國內產業，陳駿季指出，未來產業體質提升，不會以價格角度評估是否受影響，不要因為美國進口價格變低，就衝擊國內產業，會改以價值角度來提升競爭力。如第二類國產市占率高的品相應該要守護，至於市占率低、國內不生產的第一類，未來加工產品的成本負擔降低，農業部樂觀。

他進一步說明，農安基金是從特別預算編列，是計畫型基金，不會受到特別基金預算執行期限，農業部也會跟行政院爭取，後續若需要更多經費協助產業體質翻轉，院長也承諾會用最大助力協助農業發展。

陳駿季也強調，預算絕對用在刀口，農曆年後就會啟動更嚴密產業座談，透過座談搜集更多產業需求，再依產業需求編列相關預算。

而為因應美國液態乳零關稅，行政院副院長鄭麗君今早表示行政院已請福福部提前實施乳品標示新制，讓消費者明確辨識國產鮮乳，避免與進口「牛乳」混淆。陳駿季說，原本是預告七月上路，若貿然提前，會影響乳場印製紙盒，農業部會持續跟衛福溝通。