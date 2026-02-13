台美簽署貿易協定 民眾黨團：投19.73兆換15%關稅划算嗎？

台美簽署對等貿易協定（ART）。民眾黨團計算新增採購與市場開放細項，發現台灣對美共投資6365億美元，折合約新台幣19.73兆元。民眾黨立委洪毓祥質疑，拿這麼多東西去換15%關稅調降划不划算？

洪毓祥說，從今天行政院副院長鄭麗君，到賴總統、行政院接連開記者會，一天三次轟炸都是「報喜不報憂」不報風險，但他們關心的是「拿了多少投資去換？」

洪毓祥指出，台美貿易協定中新增採購與市場開放，項目包含企業投資對美投資2500億美元、台灣政府信保2500億美元、貿易協定文本採購848億美元中涵括天然氣、發電設備、網通採購以及飛機採購，農業部曾說的4年100億美元採購，再加上1.25 兆元軍購案，台灣總共投入6365億美元，折合約新台幣19.73兆元，拿這麼多東西去換15%關稅調降划不划算？

洪毓祥說，若與日、韓、歐盟對比：大家同樣是15%稅率，但台灣人均負擔金額是2萬7200美元，日本是5014美元，韓國7969美元，歐盟3118美元，台灣人均負擔最高，盼民進黨政府針對財政負擔與對台灣產業的排擠效應，做好說明與討論。

民眾黨團幹事長邱慧洳說，美牛絞肉、內臟過去禁止輸台，今天貿易協定卻對這兩項大開門，盼衛福部能提出客觀、科學且嚴謹的數據。她舉例，豬腎臟在台灣萊劑標準是0.04 PPM，國際是0.09 PPM，美國卻完全沒有標準。如果完全沒標準的肉品進入台灣，對食安是很大的隱憂。

邱慧洳憂心，食藥署長姜至剛曾說萊豬是「合格的同學」，拒絕公布肉品流向，如果為讓「合格同學」進來而放寬標準，國人會捏一把冷汗，且台灣超市曾出現美牛萊劑超標、及美豬洗產地問題，衛福部若要大開方便之門，必須做好源頭管理、邊境管制、市場管理、標示管理。

民眾黨團副總召王安祥說，既然關稅是談判，一定有讓利，現在應討論讓利部分對國內造成衝擊為何，並做理性評估，呼籲在3月3日國會審議前，行政院要提供衝擊報告，包含國家財政、食安、勞動衝擊等內容。

王安祥說，未來盼透過幾場公聽會，多聽業界、勞工代表及消費者的意見，讓國會審查為政府談判把關、全民有所因應才是全民之福。

民眾黨團總召陳清龍則說，針對對外貿易談判，過去民進黨一貫主張事前、事中、事後都要有國會的參與，然而台美關稅談判卻一路黑箱，直至簽署後才公布，顯然要壓縮國會審查空間。過去服貿爭議時，前總統蔡英文曾主張「逐條審查已經很客氣」，賴清德總統也曾說「立法院該刪就刪、該改就改」，台美貿易協定送至國會審查時，立法院應嚴格審查，以守護我國的產業及國人的食安。