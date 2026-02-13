快訊

台美協定只是冰山一角？ 江啟臣強調「開誠布公」籲政院揭露完整報告

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片

台美雙方簽訂關稅協議，立法院副院長江啟臣說，目前的協定僅是「冰山一角」，行政院有義務揭露完整的產業衝擊評估報告，強調唯有「理性務實、開誠布公」，才能守護國家利益。

江啟臣指出，「我的態度很清楚，理性務實、依法審查、捍衛國家利益。」但由於這分協定內容非常龐雜，牽涉到關稅結構調整、市場開放，以及巨額的採購與投資承諾，惟目前國人看到的可能只是冰山一角，還有很多細節，行政院並沒有完全說清楚講明白。

江啟臣強調，目前真正的重點在於，行政院有義務在最短時間內，將談判的完整全貌、以及對國內各產業的「衝擊影響評估報告」公諸於世，特別是哪些產業受惠？哪些產業受衝擊？配套措施是什麼？這些都必須開誠布公，讓社會大眾檢視。

江啟臣並說，去年為因應對等關稅編列的特別預算，立法院早已三讀通過，再加上今日公布新增的相關產業輔導基金，預算將如何有效運用，協助產業因應市場開放，行政院也應有明確的方向。尤其未來立法院審查時行政院應清楚揭露相關資訊，如此才有利於後續國會審查程序的進行。

他認為，行政院只要盡快將簽署的文本與完整的評估報告送進立法院，相信各黨團會站在捍衛國家利益與守護產業發展的角度，依法儘速進行審查。考量到這分協定的利弊得失，對台灣影響深遠，政府應該要拿出具體有效的因應對策。

「我們也呼籲朝野黨團都能摒棄成見，理性務實共同為國家把關，這才是人民對國會的期待。」江啟臣如此表示。

行政院 江啟臣 立法院

相關新聞

汎德：BMW X3、X5、X6與X7將配合政府調整售價

BMW總代理汎德對「台美貿易協議」之正式定案表達肯定與支持，並尊重政府在整體經貿政策上的決策方向，也相信此項協議將有助於...

台美簽署對等貿易協定 卓揆盼立院通過完整內容：會向韓國瑜拜託幫忙

台美簽署對等貿易協定，未來必須送交立法院審議才能生效，閣揆卓榮泰表示，年後五院院長茶敘時，他也會強烈向立法院長韓國瑜拜託...

「天然氣從哪來較安全？」國營企業增加對美採購 張惇涵：答案不言而喻

台美簽訂對等關稅貿易協定，我方預計對美採購石油、天然氣、電力設備和民用航空器等，金額將達848億美元。閣揆卓榮泰說，基於...

台美貿易協定簽署 農業部：爭取到261項農產銷美零關稅

農業部下午舉行「農業有確保，競爭更有力」記者會，針對台美今簽署對等貿易協定（ART）成果進行說明，農業部部長陳駿季表示，...

台美簽署貿易協定 民眾黨團：投19.73兆換15%關稅划算嗎？

台美簽署對等貿易協定（ART）。民眾黨團計算新增採購與市場開放細項，發現台灣對美共投資6365億美元，折合約新台幣19....

台美協定只是冰山一角？ 江啟臣強調「開誠布公」籲政院揭露完整報告

台美雙方簽訂關稅協議，立法院副院長江啟臣說，目前的協定僅是「冰山一角」，行政院有義務揭露完整的產業衝擊評估報告，強調唯有...

