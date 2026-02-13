台美協定只是冰山一角？ 江啟臣強調「開誠布公」籲政院揭露完整報告

台美雙方簽訂關稅協議，立法院副院長江啟臣說，目前的協定僅是「冰山一角」，行政院有義務揭露完整的產業衝擊評估報告，強調唯有「理性務實、開誠布公」，才能守護國家利益。

江啟臣指出，「我的態度很清楚，理性務實、依法審查、捍衛國家利益。」但由於這分協定內容非常龐雜，牽涉到關稅結構調整、市場開放，以及巨額的採購與投資承諾，惟目前國人看到的可能只是冰山一角，還有很多細節，行政院並沒有完全說清楚講明白。

江啟臣強調，目前真正的重點在於，行政院有義務在最短時間內，將談判的完整全貌、以及對國內各產業的「衝擊影響評估報告」公諸於世，特別是哪些產業受惠？哪些產業受衝擊？配套措施是什麼？這些都必須開誠布公，讓社會大眾檢視。

江啟臣並說，去年為因應對等關稅編列的特別預算，立法院早已三讀通過，再加上今日公布新增的相關產業輔導基金，預算將如何有效運用，協助產業因應市場開放，行政院也應有明確的方向。尤其未來立法院審查時行政院應清楚揭露相關資訊，如此才有利於後續國會審查程序的進行。

他認為，行政院只要盡快將簽署的文本與完整的評估報告送進立法院，相信各黨團會站在捍衛國家利益與守護產業發展的角度，依法儘速進行審查。考量到這分協定的利弊得失，對台灣影響深遠，政府應該要拿出具體有效的因應對策。

「我們也呼籲朝野黨團都能摒棄成見，理性務實共同為國家把關，這才是人民對國會的期待。」江啟臣如此表示。