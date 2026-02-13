台美簽署對等貿易協定「未來5年採購444億美元天然氣」 藍委吐憂心

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團下午舉行記者會，回應台美關稅協定議題，國民黨立委牛煦庭出席說明。記者余承翰／攝影
台美簽署對等貿易協定（ART），台灣承諾增加向美國採購商品。能源部分，2025年至2029年對美採購444億美元的液化天然氣及原油。國民黨立院黨團下午舉行記者會，國民黨立委牛煦庭表示，2025年我國僅採購68.4億元，按協議平均一年採購88億美元，超過總需求量，且可能只能完全跟美國採購，承擔更多風險

台美完成簽署台美對等貿易協定，在採購部分，行政院表示，國營事業將基於能源安全與永續韌性，依其所需執行原定採購規劃，自美採購石油、天然氣、電力設備，及另採購民用航空器等，預計5年對美採購848億美元。

牛煦庭表示，採購金額達848億美元，約合新台幣近3兆元，政府有義務說明逐年分配方式。他檢視採購液化天然氣跟石油的部分，台灣LNG的進口最大宗為中油，中油跟台電的發電成本與電價、產業界關心的生產成本有相關。2025年台灣LNG的進口總量是2375萬公噸，約一半左右賣給台電做天然氣發電，2025年中油採購液化天然氣的費用為新台幣2187.6億元，約合美元68.4億元。

牛煦庭表示，按照此次協議，2025到2029年之間，要採購444億美元的液化天然氣跟原油，平均一年採購88億美元，超過總需求量，這只是美國一國。我國採購LNG來源包括卡達、澳洲、巴紐等，按照這樣的協議要求，未來可能100%都要買美國的LNG，且不一定符合協議要求。過去經濟部稱，因為LNG跟原油進口長期依賴單一來源，受到地緣政治以及單一國家風險影響，造成成本大幅上漲，台電嚴重虧損。俄烏戰爭爆發之後，經濟部就嚴格分散採購來源且穩定價格跟貨源。

牛煦庭表示，按原本正常的運作，我方會分散風險，多方採購以確保能源取得的成本穩定、低廉，避免電價的進一步上漲跟台電虧損。若協議簽了，必須說到做到，未來是否都要跟單一來源採購，承擔更多的風險跟定價問題。

