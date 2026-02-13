美台簽署協定 國民黨團稱「台灣經濟像在拆盲盒」提三訴求

美台對等關稅協議今簽署，影響擴及多產業。國民黨立院黨團今下午舉行記者會，書記長林沛祥提出黨團三項訴求，要求行政院說明是否已完成針對全產業的全面性經濟衝擊影響評估，要求行政院承諾是否願意召開全產業公聽會，要求行政院提出完整且可執行的產業應對配套措施。

林沛祥說，只要關稅調整、市場開放或競爭規則改變，就會形成骨牌效應。整個台灣經濟就像在拆盲盒，這是利益交換不對稱的問題，我方某種程度上協助解決美國部分經濟跟戰略的需求，但中華民國的問題是否得到具體解方？

林沛祥指出，國民黨不是反對合作，也不是反對深化經貿關係，但合作應是雙向強化，而不是單向承擔成本。如果我方替別人的經濟問題提供解方，卻沒有同步解決自己的結構困境，這不叫戰略合作，這叫風險轉嫁。

林沛祥表示，國民黨團提出3項訴求，第一要求行政院說明是否已完成針對全產業的全面性經濟衝擊影響評估。不是概括敘述，而是具體到產業別、就業別、區域別的量化分析。

林沛祥進一步說，第二要求行政院承諾是否願意召開全產業公聽會，讓企業、勞工、學界與地方政府共同參與政策討論，而不是談完之後才通知社會接受成果；第三要求行政院提出完整且可執行的產業應對配套措施，包括補償機制、轉型資源、融資支持、人才政策以及供應鏈重整方案。

林沛祥強調，沒有衝擊評估，就沒有風險管理；沒有產業對話，就沒有政策正當性；沒有配套措施，就沒有經濟安全。呼籲行政院立即公開完整評估，立即啟動產業對話，立即提出配套方案。因為台灣經濟的未來不能用猜的，台灣產業的命運更不能靠運氣。

國民黨團首席副書記長許宇甄說，民進黨政府先前宣示與美國簽署MOU，要對美投資5千億美元，今天簽署台美貿易協定又再加碼848億美元，合計近6千億美元。以匯率31元換算，為新台幣18兆元，中央政府一年總預算約3兆元，等於押上6年以上的國家年度支出規模。

許宇甄表示，賴政府這種行為，不是在做政策微調，而是對台灣未來的豪賭，這次的協定和MOU，不僅會犧牲台灣人民的就業機會，還犧牲農畜、汽車產業的未來，事前黑箱，事後也沒有提出產業衝擊報告，立法院絕對會嚴審協定。

國民黨立委牛煦庭表示，立法院會趕快審議，但關鍵仍是政府要針對風險控管、衝擊評估提出完整的說明。國民黨提出十大疑慮，若政府能很快且完整解答這些細節的問題、安定社會大眾的心，相信這樣的審議過程會是順利的。反之，如果政府仍用情緒勒索，或是用宣傳、出征方式要逼迫大家就範，會對於協議的推動跟通過造成阻礙。