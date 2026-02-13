農民被犧牲？藍委憂美國花生零關稅重創產業 張惇涵：非跟雲林競爭

台美簽署對等貿易協定，美國花生將零關稅進口，國民黨立委張嘉郡質疑雲林農民被犧牲。農業部長陳駿季說，美國進口花生為脫殼調製花生，降稅後主要跟印度、阿根廷、巴西等花生輸入國競爭。行政院祕書長張惇涵也酸，「美國花生不會跟雲林花生競爭，而是跟其他進口國的花生競爭」。

張嘉郡今天表示，台美貿易談判若以零關稅或大幅降稅開放進口，將對台灣花生產業造成結構性衝擊；資料顯示，零關稅美國花生價格僅國產的3分之1；其中，雲林生產面積占全台七成以上，國內消費量約5.5萬多公噸，其中75％國產。進口花生93％用於加工，若美國花生取代印度、阿根廷擴大市占，預估影響國產原料20%至40％，約6800至1.68萬公噸的市場需求恐消失。

陳駿季指出，台灣花生栽培面積約1.7萬公頃，國產占75%，美國進口以「調製花生」為主，以進口到我國的花生中，自印度、阿根廷跟巴西進口的脫殼花生就占90%以上；儘管美國進口關稅較低，但進口過程中，一定會先跟進口國家做競爭與替代，才干擾到國內市場。

陳駿季指出，將持續關注相關品項，且台灣帶殼花生有非常大的市場潛力，農業部會儘早協助產業轉型，未來將建立區域冷鏈物流中心，翻轉花生產業，讓台灣品牌跟市占率能守得住。