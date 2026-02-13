快訊

初戀生日變抓姦！女星揭撕心裂肺情歌真相 目睹男友和2女開房

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

農民被犧牲？藍委憂美國花生零關稅重創產業 張惇涵：非跟雲林競爭

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

台美簽署對等貿易協定，美國花生將零關稅進口，國民黨立委張嘉郡質疑雲林農民被犧牲。農業部陳駿季說，美國進口花生為脫殼調製花生，降稅後主要跟印度、阿根廷、巴西等花生輸入國競爭。行政院祕書長張惇涵也酸，「美國花生不會跟雲林花生競爭，而是跟其他進口國的花生競爭」。

張嘉郡今天表示，台美貿易談判若以零關稅或大幅降稅開放進口，將對台灣花生產業造成結構性衝擊；資料顯示，零關稅美國花生價格僅國產的3分之1；其中，雲林生產面積占全台七成以上，國內消費量約5.5萬多公噸，其中75％國產。進口花生93％用於加工，若美國花生取代印度、阿根廷擴大市占，預估影響國產原料20%至40％，約6800至1.68萬公噸的市場需求恐消失。

陳駿季指出，台灣花生栽培面積約1.7萬公頃，國產占75%，美國進口以「調製花生」為主，以進口到我國的花生中，自印度、阿根廷跟巴西進口的脫殼花生就占90%以上；儘管美國進口關稅較低，但進口過程中，一定會先跟進口國家做競爭與替代，才干擾到國內市場。

陳駿季指出，將持續關注相關品項，且台灣帶殼花生有非常大的市場潛力，農業部會儘早協助產業轉型，未來將建立區域冷鏈物流中心，翻轉花生產業，讓台灣品牌跟市占率能守得住。

花生 美國 陳駿季 雲林 張嘉郡 農業部 張惇涵

延伸閱讀

外界憂美牛開放恐掀食安風險 張惇涵：若日本和牛沒問題「就不會有疑慮」

張惇涵讚對美談判「有為有守」 舉手中珍奶喊：是談判團隊辛苦縮影

批台美關稅協議重創台灣農業 張嘉郡斥：漠視農民

國民黨雲林縣黨部決議 建請黨中央提名立委張嘉郡選縣長

相關新聞

汎德：BMW X3、X5、X6與X7將配合政府調整售價

BMW總代理汎德對「台美貿易協議」之正式定案表達肯定與支持，並尊重政府在整體經貿政策上的決策方向，也相信此項協議將有助於...

批政府對談判結果報喜不報憂 學者：與美方敘事方法不同

台美簽署對等貿易今正式簽署，政治大學外交系教授黃奎博質疑，這次談判是民進黨政府閉門造車談出的結果，事前沒有公聽會及專業的...

台美貿易協定還沒送就要立院背書 民眾黨提3訴求要政院說清楚

台美對等貿易協定（ART）今正式簽署，我對美對等關稅降至15％不疊加，輸美2072項產品豁免對等關稅。民眾黨質疑，「協議...

殘留更多萊劑⋯美牛絞肉、內臟輸台 專家批措手不及、老弱民眾風險高

台北關稅談判後，我國正式開放因狂牛症、萊克多巴胺疑慮，禁止輸台多年的牛絞肉及內臟，對牛豬萊劑殘留標準，也將研擬跟進國際標...

【重磅快評】一杯珍珠奶茶就能證明台美關稅談判有為有守？

在春節前夕，行政院宣布台美對等貿易協定的結果，今天下午的記者會更充滿年節前的歡樂，不僅報喜不報憂，更用一杯珍珠奶茶來比喻...

台美簽署對等貿易協定「未來5年採購444億美元天然氣」 藍委吐憂心

台美簽署對等貿易協定（ART），台灣承諾增加向美國採購商品。能源部分，2025年至2029年對美採購444億美元的液化天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。