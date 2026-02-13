「天然氣從哪來較安全？」國營企業增加對美採購 張惇涵：答案不言而喻

快訊

聯合報／ 記者李人岳黃婉婷／台北即時報導
行政院今天下午舉行台美對等貿易協定說明記者會。行政院長卓榮泰（中）率行政院秘書長張惇涵（左）、經濟部長龔明鑫（右）等人一同出席說明。記者余承翰／攝影
行政院今天下午舉行台美對等貿易協定說明記者會。行政院長卓榮泰（中）率行政院秘書長張惇涵（左）、經濟部長龔明鑫（右）等人一同出席說明。記者余承翰／攝影

台美簽訂對等關稅貿易協定，我方預計對美採購石油、天然氣、電力設備和民用航空器等，金額將達848億美元。閣揆卓榮泰說，基於國家需求、財政考量和全球布局，我方可以轉單、調整內容。經濟部長龔明鑫和秘書長張惇涵說，可能調整對卡達採購天然氣的比例。

台美對等貿易協定文本中列入國防預算達GDP的3%，引發外界議論。卓榮泰說，政府在今年預算中就已達成這個目標，和關稅談判沒有關係，談判過程也絲毫沒有談到軍購，軍購另外提出不對稱軍購特別條例，是另外基於國安需要提出，和談判無關。

另一方面，我方從2025到2029年將對美採購石油、天然氣、電力設備和民用航空器等，預計金額將達848億美元。卓榮泰表示，台灣模式赴美投資2500億元是產業自主布局，政府另提供2500億元信貸保證；採購則是基於國家需求、財政考量和全球採購試場分布平均化，我方也可轉單、調整內容。

農業部長陳駿季說明，由於農產品是業者自行採購，因此未納入對等協定的採購項目；經濟部長龔明鑫表示，未來會減少從自卡達的天然氣採購，增加對美採購，用於台灣發電需要。

行政院秘書長張惇涵補充稱，以中油公司2025年天然氣對外採購為例，前四名的國家分別是卡達33%、澳洲33%、美國10%、巴布亞紐幾內亞7.9%，前四名就占了整體天然氣採購的85%，「台灣如果要採購天然氣，船從東邊進來比較安全，還是從西邊進來比較安全？答案不言而喻」。

卓榮泰說，賴總統和他會持續到各產業進行關懷之旅，當然希望了解產業受到的衝擊，當初提出930億元產業支持方案，原本預估的產業衝擊比較大，現在感覺應該比較平緩，不過賴總統已經宣示不會縮減；同時政府也評估我方有能力、有必要「轉守為攻」，尤其是汽車相關產業的30億元和農安基金300億元都會納入，讓930億元特別預算和預留的200億元一併做最有效率使用，也希望產業多使用政府的各項扶助、轉型政策。

行政院舉行台美對等貿易協定說明記者會。行政院長卓榮泰（中）率農業部長陳駿季（左起）、勞動部長洪申翰、行政院秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫、交通部次長陳彥伯、衛福部長石崇良一同出席說明。記者余承翰／攝影
行政院舉行台美對等貿易協定說明記者會。行政院長卓榮泰（中）率農業部長陳駿季（左起）、勞動部長洪申翰、行政院秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫、交通部次長陳彥伯、衛福部長石崇良一同出席說明。記者余承翰／攝影

