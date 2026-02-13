未速審台美協議恐步南韓後塵？ 賴士葆批：未審先扣帽子居心不良

美台對等關稅協議（ART）簽署，賴清德總統喊話在野黨儘速通過，因已有南韓的前車之鑑，也沒有必要拖延。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，國民黨團期待審關稅協定，會審慎、實質審查，不會落下程序；國民黨立委賴士葆表示，賴總統是居心不良，很早就講趕快送來趕快審。

立法院將於3月3日邀請行政院長卓榮泰率相關部會對台美關稅進行專報。但賴總統今表示，過程公開透明，若協定沒有通過，或是延遲通過的話，結果是什麼，「相信社會大眾都猜得出來」，因為已有南韓前車之鑑，也沒有必要拖延。

賴士葆表示，行政院趕快送來，立法院會很快審查，不會有耽擱。但在過程中，會透過黨團協商聽聽外界的聲音，專家、學者、業者的看法、意見應納入。

賴士葆直指，賴總統是居心不良，一開始就扣帽子，說會步上南韓後塵。很早就講了，趕快送來趕快審，到現在為止沒有送來，未審先判。都沒有看到文本，要怎麼審？至於國防支出占GDP的3%，他不知道美國在擔心什麼，以賴總統的做法，2030年要到5%，都已經列出來了，所以美國不用擔心，寫在那裡也無妨，現在也已超過3%了。

林沛祥說，國民黨團期待審關稅協定，會審慎、實質審查，該走的程序都不會落下，讓各界可以完整對話。因此事可能是近50年來最大的對外貿易協定，這樣才是負責任的國會。

林沛祥表示，有關美國的軍購，目前一切看美國官方的決定。過去軍購，都是中華民國向美國表明要買什麼樣的武器，由美國亞太司令部接到訊息之後，再向美國國防部報備，國防部再向美國國安局報備，國安局報備之後向總統、甚至經過國會批可之後，才知道要買哪些武器。從來沒有空白授權。

林沛祥強調，我國需要買到好的武器，需要買到合適的武器，需要買到到位的武器。全中華民國的國民都支持國防，但拒絕空白授權，拒絕黑箱作業。目前的種種紛擾都是因為黑箱作業。